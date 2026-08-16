中信金財管「海外獲利」 受關注

宏碁、群創、亞光等科技廠不約而同將於18日舉辦第2季法說會，外界關注宏碁後續個人電腦（PC）及雲端等事業表現成長動能；亞光在AI液冷散熱、共同封裝光學（CPO）、人形機器人等新事業布局進度，以及連四季獲利的群創是否已步入正向循環榮景。

2026-08-16 00:48