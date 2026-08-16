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中信金財管「海外獲利」 受關注
中信金控（2891）將於18日舉行第2季法說會，今年上半年累計稅後純益達395.37億元，再創歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）1.96元。市場對其法說會關注議題，包括中信銀上半年財管資產規模的年成長、海外據點布局進度，以及台灣人壽上半年台股投資報酬率、下半年是否持續加碼、可加碼的空間。
中信銀為中信金最主要獲利引擎，上半年稅後純益311.78億元，占中信金整體獲利比重達79%，年成長12%，改寫歷年同期新高。中信銀上半年核心業務全面維持成長動能，其中財富管理表現尤其突出，相關收入年增超過四成，成為推升銀行獲利的重要動力。
海外市場則是中信銀另一項成長引擎。今年第1季海外分行獲利年增12%，占銀行整體獲利比重已提升至35%。
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