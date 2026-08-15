一生著作豐富…高希均辭世 央行追憶：以閱讀與思想照亮台灣

知名經濟學者、教育家及遠見‧天下文化事業群創辦人高希均於8月6日辭世，享耆壽90歲。中央銀行近日在臉書發文追憶這位文化與知識界巨擘，形容高希均一生橫跨學術、教育、出版、媒體及公共政策領域，始終相信「閱讀能救一個人，觀念可以改變一個國家」，其離世不僅是華人知識界與出版界的重大損失，也留下深遠的思想資產。

高希均1936年出生於南京，1949年隨家人來台。出身眷村的他，求學之路並不順遂。1959年赴美深造時，台灣人均所得僅約123美元，一張赴美機票約600美元，家中經濟拮据，最後靠母親標會及向親友借貸才湊足旅費。這張得來不易的機票，也成為他開啟30多年美國學術生涯的重要轉折。

1964年，高希均取得美國密西根州立大學經濟發展博士學位，隨後進入威斯康辛大學河城校區經濟系任教，1971年至1980年並擔任系主任。長年投入教學與研究，先後獲選美國傑出教育家、威斯康辛大學傑出教授及威斯康辛州州長卓越貢獻獎，1998年退休後獲聘為榮譽教授。

除了學術研究，高希均更以「書生報國」為志業，自1969年起往返台美，擔任行政院各部會顧問及台大商學院客座教授，參與台灣經濟政策研究與規劃。1981年，他與殷允芃、王力行共同創辦《天下雜誌》，後續創辦天下文化出版社、《遠見雜誌》及《未來親子》，逐步建立遠見‧天下文化事業群，將經濟、管理與公共議題透過出版與媒體帶入社會。

高希均一生著作豐富，出版逾40種中文著作，《天下哪有白吃的午餐》曾獲《金融時報》亞洲企管著作獎，《經濟學的世界》、《台灣突破》、《優勢台灣》也先後獲金鼎獎。2016年，他獲頒二等景星勳章，肯定其長年對國家與社會的貢獻。

央行也特別提到，高希均與央行多位前總裁具有深厚情誼。他早年任台大農經系研究助理時，即與曾任央行總裁的謝森中相識；1982年創辦《天下雜誌》後，也曾專訪時任央行總裁俞國華，就利率及金融政策深入對談。

此外，高希均長年鼓勵前央行總裁彭淮南出版回憶錄，最終《彭淮南回憶錄：永遠的銀行員》於今年5月出版。高希均辭世前仍持續思考國家、社會與和平發展，並在90歲前夕出版回憶錄，將一生信念濃縮於「和平幸福」。央行表示，他留下的思想與精神，將持續影響台灣社會，成為後人珍貴的知識資產。