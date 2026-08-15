快訊

下周汽、柴油價格再凍漲 中油：2月底以來已吸收約166億元

藍營花蓮造勢…陳財能「躲廁所50分鐘」 一聽傅崐萁致詞秒衝出鬧場

台積電ADR陷多空分歧 下周開盤前先回顧這五件國際大事

聽新聞
0:00 / 0:00

一生著作豐富…高希均辭世 央行追憶：以閱讀與思想照亮台灣

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
知名經濟學者、教育家及遠見‧天下文化事業群創辦人高希均辭世，享耆壽90歲。聯合報系資料照 潘俊宏
知名經濟學者、教育家及遠見‧天下文化事業群創辦人高希均辭世，享耆壽90歲。聯合報系資料照 潘俊宏

知名經濟學者、教育家及遠見‧天下文化事業群創辦人高希均於8月6日辭世，享耆壽90歲。中央銀行近日在臉書發文追憶這位文化與知識界巨擘，形容高希均一生橫跨學術、教育、出版、媒體及公共政策領域，始終相信「閱讀能救一個人，觀念可以改變一個國家」，其離世不僅是華人知識界與出版界的重大損失，也留下深遠的思想資產。

高希均1936年出生於南京，1949年隨家人來台。出身眷村的他，求學之路並不順遂。1959年赴美深造時，台灣人均所得僅約123美元，一張赴美機票約600美元，家中經濟拮据，最後靠母親標會及向親友借貸才湊足旅費。這張得來不易的機票，也成為他開啟30多年美國學術生涯的重要轉折。

1964年，高希均取得美國密西根州立大學經濟發展博士學位，隨後進入威斯康辛大學河城校區經濟系任教，1971年至1980年並擔任系主任。長年投入教學與研究，先後獲選美國傑出教育家、威斯康辛大學傑出教授及威斯康辛州州長卓越貢獻獎，1998年退休後獲聘為榮譽教授。

除了學術研究，高希均更以「書生報國」為志業，自1969年起往返台美，擔任行政院各部會顧問及台大商學院客座教授，參與台灣經濟政策研究與規劃。1981年，他與殷允芃、王力行共同創辦《天下雜誌》，後續創辦天下文化出版社、《遠見雜誌》及《未來親子》，逐步建立遠見‧天下文化事業群，將經濟、管理與公共議題透過出版與媒體帶入社會。

高希均一生著作豐富，出版逾40種中文著作，《天下哪有白吃的午餐》曾獲《金融時報》亞洲企管著作獎，《經濟學的世界》、《台灣突破》、《優勢台灣》也先後獲金鼎獎。2016年，他獲頒二等景星勳章，肯定其長年對國家與社會的貢獻。

央行也特別提到，高希均與央行多位前總裁具有深厚情誼。他早年任台大農經系研究助理時，即與曾任央行總裁的謝森中相識；1982年創辦《天下雜誌》後，也曾專訪時任央行總裁俞國華，就利率及金融政策深入對談。

此外，高希均長年鼓勵前央行總裁彭淮南出版回憶錄，最終《彭淮南回憶錄：永遠的銀行員》於今年5月出版。高希均辭世前仍持續思考國家、社會與和平發展，並在90歲前夕出版回憶錄，將一生信念濃縮於「和平幸福」。央行表示，他留下的思想與精神，將持續影響台灣社會，成為後人珍貴的知識資產。

高希均 中央銀行

延伸閱讀

陳力俊／劃時代的巨人高希均先生

【作家的文學紀念冊】張作錦／高希均：五十年的作者和朋友，再見了

周行一／天底下找不到的舅舅高希均

高為元赴美面試風波未歇 李敏喊話：清大應有立場、整合校內意見

相關新聞

一生著作豐富…高希均辭世 央行追憶：以閱讀與思想照亮台灣

知名經濟學者、教育家及遠見‧天下文化事業群創辦人高希均於8月6日辭世，享耆壽90歲。中央銀行近日在臉書發文追憶這位文化與知識界巨擘，形容高希均一生橫跨學術、教育、出版、媒體及公共政策領域，始終相信「閱讀能救一個人，觀念可以改變一個國家」，其離世不僅是華人知識界與出版界的重大損失，也留下深遠的思想資產。

股市資金停泊 證券活儲和一般活儲利率差很大

被視為散戶信心風向球的證券劃撥存款，6月底餘額降至4兆4,237億元，單月減少802億元，終結連續2個月增加。不過，6月旬平均餘額仍達4兆4,777億元，創下歷史新高，顯示台股雖受到市場震盪影響，投資人資金動能與整體交投熱度仍維持高檔。大多數投資人不會留意證券劃撥存款利率，根據統計，多數證券劃撥存款利率大都接近於零，依最新資料顯示，國銀證券劃撥存款利率介於0.04%~0.005之間。

五大行前七月刷卡額攀峰 中信銀衝出7,284億元新紀錄

五大信用卡發卡銀行：中信銀、國泰世華、玉山、北富銀及台新銀行，今年前七月信用卡簽帳金額均創歷史同期新高，顯示在消費型態數位化、海外旅遊需求延續下，國內信用卡市場維持穩健成長。

2年期定存單、公債利率 雙升

央行昨標售2年期定存單與公債，得標利率同步走高，分創2003年1月、2007年6月來新高；市場資金價格提前反映，但不代表央行9月升息。

臺銀、一銀主辦友達400億聯貸

臺銀、一銀昨日主辦友達400億元五年期永續聯貸案，獲23家銀行參貸，承諾額度達1,048億元、超額認購262%，最終結案400億元。

熱錢匯入 台幣單周勁揚2.42角

新台幣匯率本周在外資大舉匯入帶動下走升，昨（14）日以32.15元、升值1.8分開出，盤中最高升至31.991元，升破32元整數關卡，惟午後外資部分轉為匯出，匯價拉回32元附近震盪，終場以32.046收盤，升值1.22角，全日高低價差1.59角，成交量30.7億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。