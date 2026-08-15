股市資金停泊 證券活儲和一般活儲利率差很大

被視為散戶信心風向球的證券劃撥存款，6月底餘額降至4兆4,237億元，單月減少802億元，終結連續2個月增加。不過，6月旬平均餘額仍達4兆4,777億元，創下歷史新高，顯示台股雖受到市場震盪影響，投資人資金動能與整體交投熱度仍維持高檔。大多數投資人不會留意證券劃撥存款利率，根據統計，多數證券劃撥存款利率大都接近於零，依最新資料顯示，國銀證券劃撥存款利率介於0.04%~0.005之間。

銀行業者分析，證券劃撥存款與投資人進出股市的資金調度密切相關。6月底餘額下降，可能反映部分投資人因股市波動而增加股票布局或進行資金調整，但從旬平均餘額來看，市場資金並未明顯撤出，散戶投資意願仍在。

值得注意的是，隨著市場資金規模龐大，部分銀行也透過較高一般活儲利率吸引資金。銀行的一般活儲利率遠高於證券劃撥存款利率。目前本國銀行一般活儲利率最高為王道銀行（2897）與將來銀行的0.875%；若以大額牌告活儲來看，國泰世華銀行針對20億元以上存款提供0.9%利率，成為市場相對突出的水準。

此外，第一銀行、華南銀行及彰化銀行目前也提供0.855%的活儲利率，優於多數國銀一般活儲水準。在台股高檔震盪、投資人資金靈活調度需求升高下，銀行透過提高活儲利率留住資金，市場競爭也持續升溫。