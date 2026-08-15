熱錢匯入 台幣單周勁揚2.42角

新台幣匯率本周在外資大舉匯入帶動下走升，昨（14）日以32.15元、升值1.8分開出，盤中最高升至31.991元，升破32元整數關卡，惟午後外資部分轉為匯出，匯價拉回32元附近震盪，終場以32.046收盤，升值1.22角，全日高低價差1.59角，成交量30.7億美元。

累計本周新台幣升值2.42角，升幅0.76%，周線連續第三周收紅。外資本周積極回補台股，成為新台幣升值最主要推力。

新台幣對美元走勢

彭博資訊引述摩根士丹利（大摩）的報告指出，外資台股資金流改善、股利匯出效應近尾聲，加上美元兌新台幣處於相對高點，可能吸引出口商進一步將外匯收入兌成新台幣，建議可逐步建立美元兌新台幣的空頭部位，押注新台幣走升。

大摩策略師團隊表示，新台幣匯率第3季以來走勢偏弱，主因大規模股利匯出及外資賣超台股導致資金外流，但目前這兩項不利因素都開始緩解。

出口商已在美元兌新台幣處於高檔時賣出美元，此一趨勢可望持續。

大摩預期，隨著外資資金流改善，美元兌新台幣無本金交割遠期外匯（NDF）點數料將逐步回升，但出口商及投資人可能增加美元供給，拖慢NDF點數回升速度。

展望下周，匯銀預估，新台幣匯率可能在31.8～32.3元間震盪，其中32元關卡將是關鍵。需觀察壽險業海外投資等大型美元買盤是否進場；若外資續買台股、美元指數持續走弱，且市場買盤不足，不排除新台幣進一步測試31.8元。

從亞幣表現來看，央行統計，昨日新台幣升值0.38%，韓元升值0.64%、日圓升值0.1%、人民幣升值0.04%、星元升值0.11%，美元指數則下跌0.24%，顯示美元走弱及外資資金回流亞洲，均有利新台幣走升。