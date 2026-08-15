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臺銀、一銀主辦友達400億聯貸

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

臺灣銀行與第一銀行統籌主辦友達光電五年期400億元永續連結聯貸案，昨（14）日舉辦簽約儀式，此次聯貸銀行共23家，該筆授信案主要為償還既有金融負債、充實中期營運周轉金，與採購再生能源及其憑證。

昨天的簽約儀式，是由臺銀董事長凌忠嫄、一銀董事長邱月琴與友達光電（2409）董事長彭双浪共同主持，其他共同主辦銀行，還包括土銀、兆豐、合庫、華南銀、彰銀、臺企銀、中信銀、富邦、玉山、上海商銀、台新及永豐銀等。

臺銀表示，在金融機構積極參貸下，本次聯合授信案回覆承諾額度高達1,048億元，超額認購達到262%，最終以400億元結案。

友達光電是全球光電解決方案領導廠商，為因應國際趨勢連結永續發展目標，友達光電於2022年成為全球再生能源倡議組織RE100的會員，成為全球顯示器製造業中首家承諾於2050年全面使用再生能源的企業。

臺銀近年積極深耕聯貸業務發展，截至2025年底已連續七年蟬聯台灣聯貸市場統籌主辦行及額度分銷行雙料冠軍。

臺銀 友達 一銀

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