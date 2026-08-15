2年期定存單、公債利率 雙升

中央銀行昨（14）日標售2年期定期存單，得標加權平均利率升至1.663%，較7月標售的1.615%上揚4.8個基本點，創下2003年1月以來新高；央行同步標售的2年期公債，最高得標利率更達1.725%，較前次大幅走高12.5個基本點，創2007年6月以來新高。

短期利率連續走高，引發市場關注央行尚未升息，市場資金價格卻已提前反映的現象。

銀行業者分析，近期利率走高主要反映市場資金供需、銀行資金成本及資產配置考量，並不代表央行政策利率已經轉向。換言之，即使央行目前維持政策利率不變，銀行仍會依自身資金成本、資產收益率及流動性管理需求調整資金配置與放款定價，因此企業實際感受到的借款成本，可能早於央行升息就出現上升壓力。

其中，2年期定存單利率具有一定市場指標意義，此次得標利率升至1.663%，顯示短天期資金價格明顯走高；同時2年期公債最高得標利率也攀升至1.725%，兩者同步上揚，更凸顯市場短端利率正在重新定價。

不過，市場人士提醒，不能單憑此次2年期公債標售利率創高，就直接解讀為央行9月升息訊號。此次2年期公債得標利率約1.725%，雖創近年新高，但仍落在市場原先預期的1.70%至1.78%區間內，代表標售結果並未明顯偏離市場共識。

從供需結構來看，2年期公債屬於銀行較偏好的短天期債券，保險業配置相對有限，因此本次利率走高，很大程度可能反映銀行資金配置、投標策略及短端資金需求，而非市場突然大幅提高對央行9月升息的押注。

此外，今年2年期公債標售已經告一段落，下一次2年期公債供給，須等財政部年底公布明年度發債規劃。在短期供給沒有增加的情況下，未來二級市場利率走勢，將更多受到既有債券存量、銀行流動性及不同天期資產間替代效應影響。

市場人士指出，2年期定存單及公債利率連續走高，確實反映市場資金價格已經出現變化，企業也可能逐步感受到銀行授信利率上升壓力；但這與央行是否升息仍是兩回事。央行真正的政策決策，仍須綜合通膨、經濟成長、金融情勢及匯率等因素。