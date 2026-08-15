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五大行前七月刷卡額攀峰 中信銀衝出7,284億元新紀錄

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
信用卡示意圖。圖／AI生成，非當事人，非新聞現場
信用卡示意圖。圖／AI生成，非當事人，非新聞現場

五大信用卡發卡銀行：中信銀、國泰世華、玉山、北富銀及台新銀行，今年前七月信用卡簽帳金額均創歷史同期新高，顯示在消費型態數位化、海外旅遊需求延續下，國內信用卡市場維持穩健成長。

雖然少了綜所稅繳稅季助攻，但暑假旅遊旺季帶動海外消費、網購及行動支付需求，加上銀行持續以高回饋及差異化卡別搶攻消費場景，推升信用卡市場熱度。

展望下半年，銀行業者普遍看好海外旅遊及數位消費延續成長。隨中秋、雙十連假、年底旅遊旺季，以及百貨周年慶、iPhone新機上市、雙11、雙12等消費檔期接力登場，預期海外消費、餐飲、百貨、3C及電商仍將成為刷卡成長主要動能。各銀行也將持續透過旅遊平台、航空、旅行社、海外商戶及行動支付等合作，強化消費回饋。

中信銀7月單月刷卡金額，以904億元重新奪回龍頭寶座，新發卡量10.9萬張也在五大發卡行中拔頭籌。累計前七月總簽帳金額達7,284億元，年成長24%，創下歷年同期新高，穩居市場領先地位。成長動能主要來自稅費、旅遊、量販超商及海外消費等類別持續挹注。

國泰世華7月簽帳金額逾803億元，前七月達5,726億元、年增17%。7月因去年綜所稅刷卡繳稅集中入帳、比較基期偏高，單月金額較去年同期減少，但若排除綜所稅，一般消費仍維持成長，主要受海外旅遊、百貨、電商、餐飲及交通住宿帶動。

玉山銀7月簽帳571億元，前7月4,722億元、年增18%，主要成長來自網購、APP及小額支付、國外實體消費與旅遊，其中暑假海外旅遊需求尤其熱絡。

北富銀7月刷卡550億元，受綜所稅入帳影響月減27%，但前七月已突破3,800億元，仍創歷年同期新高，主要受海外旅遊、跨境網購等場景支撐。

台新銀7月刷卡505億元，前七月累計3,752億元，創歷年同期新高，保費、海外及旅遊消費成長顯著，Richart卡持續透過年輕族群及場景型回饋擴大發卡與刷卡動能。

刷卡 信用卡 中信銀

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