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13金控前七月大賺4,927億 年增78%同期最佳

經濟日報／ 記者黃于庭林勁傑／台北報導
13家金控昨（14）日全數公布7月獲利，7月稅後純益合計共518.94億元。 聯合報系資料照
13家金控昨（14）日全數公布7月獲利，7月稅後純益合計共518.94億元。 聯合報系資料照

13家金控昨（14）日全數公布7月獲利，7月稅後純益合計共518.94億元，為今年單月獲利次低，累計前七月稅後純益合計達4,927.81億元，較去年同期成長約78.2%，更改寫史上同期新高。其中又以富邦金（2881）前七月稅後純益955.8億元、每股純益EPS）6.54元位居13家金控之冠，國泰金控前七月稅後純益873.4億元、EPS為5.68元次之，另有11家金控累計獲利皆創史上同期新高。

富邦金7月自結稅後淨損17.6億元，主因富壽淨損76.6億元。金控前七月稅後純益955.8億元，EPS為6.54元。若加計入FVOCI權益工具稅後處分利益，7月為78.5億元，前七月共1,962.5億元，超越歷年全年獲利表現，總計EPS為13.73元。

富邦金7月各子公司營運績效優異，北富銀、富邦產險、富邦證券、富邦投信單月及累計前七月獲利皆創同期新高。富邦人壽7月受金融市場影響，稅後淨損76.6億，累計稅後純益479.2億元；北富銀7月稅後純益36.4億，累計293.7億元，年成長31%，受惠存放款規模擴大、淨利差提升與財管成長動能強；富邦產險7月稅後純益8.3億，累計64.2億；富邦證7月稅後純益21.7億，累計達131.9億元，年成長149%；富邦投信7月稅後純益1.6億，累計10.5億元。

第一金7月稅後純益31.39億元，月增4.7%、年成長4.84%，主因是旗艦子公司第一銀行單月股利收入進帳、獲利創下歷史紀錄所帶動；累計前七月稅後純益209.37億元，年成長23.6%，EPS為1.46元，累計獲利和EPS皆創下歷史同期新高，子公司第一金證券累計獲利亦超越去年全年。

一銀7月稅後純益32.02億元，月增27.1%、年增16.23%，股利收入進帳、淨利收及淨手收維持穩健，累計前七月稅後純益186.58億元，年成長12.66%；第一金證因股市回檔，7月稅後純益1.21億元，月減58.4%、年減2.42%，累計前七月稅後純益15.31億元，年成長262.9%，超越去年全年獲利；第一金人壽7月稅後純益1.75億元，月增160.6%、年增44.63%，累計前七月稅後純益5.93億元，年成長97.67%。

金控 國泰金控 每股純益 EPS

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