六大壽險 前七月獲利1,533億

受金融市場震盪影響，台股與全球股市7月震盪劇烈，美國長年期債券殖利率亦走高，壽險業金融資產評價普遍遭受衝擊，導致包含國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、台灣人壽、凱基人壽和三商美邦人壽等六大壽險公司的7月合計稅後純益較前月衰退78.34%，約43.68億元。

但是在上半年股市大好的積累下，合計前七月稅後純益為1,533.02億元，仍較去年同期翻倍成長。

7月台股加權指數單月下跌6.5%，債市也因中東局勢牽動油價波動，導致殖利率反彈，首當其衝為多家壽險公司的FVTPL股票與債券部位因此產生未實現評價損失，衝擊7月獲利表現，富邦人壽7月稅後虧損76.6億元，較上月16.9億元大幅衰退，累計前七月稅後純益479.2億元，仍較去年同期成長57.2%。若加計FVOCI權益工具稅後處分利益，合計達1,439.2億元。

從單月來看，截至目前已公布7月獲利的壽險公司，7月稅後純益為新光人壽57.7億元、國泰人壽54.2億元、凱基人壽12.01億元、台灣人壽3.01億元，及富邦壽稅後淨損76.6億元、三商美邦人壽稅後淨損6.64億元，合計43.68億元，較前月的201.62億元衰退78.34%。