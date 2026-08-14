13家金控前七月大賺4,927億元 創史上同期新高

13家金控14日全數公布7月獲利，7月稅後純益合計共518.94億元，為今年單月獲利次低，累計前七月稅後純益合計達4,927.81億元，較去年同期成長約78.2%，更改寫史上同期新高，其中又以富邦金（2881）累計稅後純益955.8億元、每股盈餘（EPS）6.54元位居13家金控之冠，國泰金控（2882）累計獲利與EPS排名第二，另有11家金控累計獲利皆創史上同期新高。

富邦金7月自結稅後淨損17.6億元，主因富壽淨損76.6億元。金控累計前七月稅後純益955.8億元，EPS為6.54元。若加計入FVOCI權益工具稅後處分利益，7月為78.5億元，累計前七月共1,962.5億元，超越歷年全年獲利表現，總計EPS為13.73元，但FVOCI股票處分利益主要反映於保留盈餘，不計入當期損益。

富邦金7月各子公司營運績效優異，其中銀行、產險、證券、投信子公司單月及累計前七月獲利皆創歷史同期新高。富邦人壽7月受金融市場影響，稅後淨損76.6億，累計稅後純益479.2億元；北富銀7月稅後純益36.4億，累計293.7億元，年成長31%，受惠存放款規模擴大、淨利差提升與財管成長動能強健；富邦產險7月稅後純益8.3億，累計64.2億；富邦證7月稅後純益21.7億，累計達131.9億元，年成長149%；富邦投信7月稅後純益1.6億，累計10.5億元。

國泰金控7月稅後純益108.2億元，較上月衰退34.7%、年成長19.9%，累計前七月稅後純益達873.4億元，年成長59.4%，每股盈餘（EPS）5.68元，若加計FVOCI股票處分利益102.6億元後，對單月保留盈餘影響數為210.8億元，累積前七月對保留盈餘影響數達1,870億元，續創歷史新高。

國泰金控主要子公司表現亮眼，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益均創歷年同期新高；國泰金控及國泰人壽累計前七月對保留盈餘之影響數亦再創下歷史新高。

第一金（2892）7月稅後純益31.39億元，月增4.7%、年成長4.84%，主因是旗艦子公司第一銀行單月股利收入進帳、獲利創下歷史紀錄所帶動；累計前七月稅後純益209.37億元，年成長23.6%，EPS為1.46元，累計獲利和EPS皆創下歷史同期新高，子公司第一金證券累計獲利亦超越去年全年。

子公司一銀7月稅後純益32.02億元，年增16.23%，累計前七月稅後純益186.58億元，年成長12.66%，股利收入進帳、淨利收及淨手收維持穩健；第一金證因股市回檔，7月稅後純益1.21億元，年減2.42%，累計前七月稅後純益15.31億元，年成長262.9%，超越去年全年獲利；第一金人壽7月稅後純益1.75億元，年增44.63%，累計前七月稅後純益5.93億元，年成長97.67%。

合庫金（5880）7月稅後純益26.77億元，累計稅後純益160.77億元，年成長33.2%，續創歷年同期新高紀錄，EPS為0.99元，主要獲利來源子公司合庫銀行、合庫證券及合庫人壽，累計稅後純益皆創歷年同期新高。

台新新光金（2887）7月稅後純益89.4億元，月減0.2%、年成長147%；累計前七月稅後純益為527.8億元，續創歷史新高，年成長281%，EPS為2.04元。

子公司台新銀、新光銀、台新證同步創同期新高，台新銀行累計稅後純益149.1億元，年增29%，受惠於核心業務動能強勁；新光銀行累計獲利60.7億元，年增159%；台新證券累計稅後純益70.8億元（含元富證券今年1月1日至4月5日獲利），創歷年同期新高。

凱基金控（2883）7月稅後純益20.8億元，月減65.8%、年減59.4%，累計前七月稅後純益305.2億元，年增187.3%，創歷史同期新高，EPS 1.77元，累計獲利及EPS皆超越去年全年。子公司凱基證券受惠於經紀手收與自營部位操作，累計前七月186.5億元，年增264%，創同期新高；凱基人壽累計獲利104億元，年成長112.7%；凱基銀行受惠存放款規模擴張及財管手續費收入成長，累計獲利49.5億元，年增22%。

兆豐金（2886）7月稅後純益43.5億元，月增33%、年增2.4%；累計前七月256.5億元，年增14.4%，創同期新高，EPS為1.73元，主要受核心業務成長及股利收入挹注。子公司兆豐銀累計獲利200.7億元，年增7.2%；兆豐證券31.3億元、年增171.6%，創同期新高；兆豐票券21.5億元、年增43.3%；兆豐產險6.6億元、年增45.4%。

華南金（2880）7月稅後純益32.8億元，累計前七月206.5億元，年增37.5%，EPS為1.48元，累計獲利及EPS均創歷史同期新高，主因四大子公司獲利全面成長。子公司華南銀累計獲利162億元、年增15%，受惠存放款結構調整、財管及金融操作而提升淨收益；華南永昌證券累計賺35.3億元、年增285%；華南產險累計賺13.2億元、年增38%。

其他同創歷史新高的金控包含元大金（2885）7月稅後純益63.59億元，累計前七月429.31億元，EPS為3.22元；中信金（2891）7月稅後純益44.1億元，累計前七月439.48億元，EPS為2.19元；永豐金（2890）7月稅後純益43.81億元，累計前七月289.32億元，EPS為1.96元；玉山金（2884）7月獲利30.1億元，累計前七月244.45億元，EPS為1.51元。