快訊

被美關稅點燃怒火！這大國準備展開強硬報復 抨擊「毫無道理且武斷」

比基尼熱舞走光！啦啦隊女神胸罩位移到脖子「整個露出來」

聽新聞
0:00 / 0:00

13家金控前七月大賺4,927億元 創史上同期新高

經濟日報／ 記者黃于庭林勁傑／台北即時報導
13家金控14日全數公布7月獲利。台幣示意圖。 聯合報系資料照
13家金控14日全數公布7月獲利。台幣示意圖。 聯合報系資料照

13家金控14日全數公布7月獲利，7月稅後純益合計共518.94億元，為今年單月獲利次低，累計前七月稅後純益合計達4,927.81億元，較去年同期成長約78.2%，更改寫史上同期新高，其中又以富邦金（2881）累計稅後純益955.8億元、每股盈餘（EPS）6.54元位居13家金控之冠，國泰金控（2882）累計獲利與EPS排名第二，另有11家金控累計獲利皆創史上同期新高。

富邦金7月自結稅後淨損17.6億元，主因富壽淨損76.6億元。金控累計前七月稅後純益955.8億元，EPS為6.54元。若加計入FVOCI權益工具稅後處分利益，7月為78.5億元，累計前七月共1,962.5億元，超越歷年全年獲利表現，總計EPS為13.73元，但FVOCI股票處分利益主要反映於保留盈餘，不計入當期損益。

富邦金7月各子公司營運績效優異，其中銀行、產險、證券、投信子公司單月及累計前七月獲利皆創歷史同期新高。富邦人壽7月受金融市場影響，稅後淨損76.6億，累計稅後純益479.2億元；北富銀7月稅後純益36.4億，累計293.7億元，年成長31%，受惠存放款規模擴大、淨利差提升與財管成長動能強健；富邦產險7月稅後純益8.3億，累計64.2億；富邦證7月稅後純益21.7億，累計達131.9億元，年成長149%；富邦投信7月稅後純益1.6億，累計10.5億元。

國泰金控7月稅後純益108.2億元，較上月衰退34.7%、年成長19.9%，累計前七月稅後純益達873.4億元，年成長59.4%，每股盈餘（EPS）5.68元，若加計FVOCI股票處分利益102.6億元後，對單月保留盈餘影響數為210.8億元，累積前七月對保留盈餘影響數達1,870億元，續創歷史新高。

國泰金控主要子公司表現亮眼，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益均創歷年同期新高；國泰金控及國泰人壽累計前七月對保留盈餘之影響數亦再創下歷史新高。

第一金（2892）7月稅後純益31.39億元，月增4.7%、年成長4.84%，主因是旗艦子公司第一銀行單月股利收入進帳、獲利創下歷史紀錄所帶動；累計前七月稅後純益209.37億元，年成長23.6%，EPS為1.46元，累計獲利和EPS皆創下歷史同期新高，子公司第一金證券累計獲利亦超越去年全年。

子公司一銀7月稅後純益32.02億元，年增16.23%，累計前七月稅後純益186.58億元，年成長12.66%，股利收入進帳、淨利收及淨手收維持穩健；第一金證因股市回檔，7月稅後純益1.21億元，年減2.42%，累計前七月稅後純益15.31億元，年成長262.9%，超越去年全年獲利；第一金人壽7月稅後純益1.75億元，年增44.63%，累計前七月稅後純益5.93億元，年成長97.67%。

合庫金（5880）7月稅後純益26.77億元，累計稅後純益160.77億元，年成長33.2%，續創歷年同期新高紀錄，EPS為0.99元，主要獲利來源子公司合庫銀行、合庫證券及合庫人壽，累計稅後純益皆創歷年同期新高。

台新新光金（2887）7月稅後純益89.4億元，月減0.2%、年成長147%；累計前七月稅後純益為527.8億元，續創歷史新高，年成長281%，EPS為2.04元。

子公司台新銀、新光銀、台新證同步創同期新高，台新銀行累計稅後純益149.1億元，年增29%，受惠於核心業務動能強勁；新光銀行累計獲利60.7億元，年增159%；台新證券累計稅後純益70.8億元（含元富證券今年1月1日至4月5日獲利），創歷年同期新高。

凱基金控（2883）7月稅後純益20.8億元，月減65.8%、年減59.4%，累計前七月稅後純益305.2億元，年增187.3%，創歷史同期新高，EPS 1.77元，累計獲利及EPS皆超越去年全年。子公司凱基證券受惠於經紀手收與自營部位操作，累計前七月186.5億元，年增264%，創同期新高；凱基人壽累計獲利104億元，年成長112.7%；凱基銀行受惠存放款規模擴張及財管手續費收入成長，累計獲利49.5億元，年增22%。

兆豐金（2886）7月稅後純益43.5億元，月增33%、年增2.4%；累計前七月256.5億元，年增14.4%，創同期新高，EPS為1.73元，主要受核心業務成長及股利收入挹注。子公司兆豐銀累計獲利200.7億元，年增7.2%；兆豐證券31.3億元、年增171.6%，創同期新高；兆豐票券21.5億元、年增43.3%；兆豐產險6.6億元、年增45.4%。

華南金（2880）7月稅後純益32.8億元，累計前七月206.5億元，年增37.5%，EPS為1.48元，累計獲利及EPS均創歷史同期新高，主因四大子公司獲利全面成長。子公司華南銀累計獲利162億元、年增15%，受惠存放款結構調整、財管及金融操作而提升淨收益；華南永昌證券累計賺35.3億元、年增285%；華南產險累計賺13.2億元、年增38%。

其他同創歷史新高的金控包含元大金（2885）7月稅後純益63.59億元，累計前七月429.31億元，EPS為3.22元；中信金（2891）7月稅後純益44.1億元，累計前七月439.48億元，EPS為2.19元；永豐金（2890）7月稅後純益43.81億元，累計前七月289.32億元，EPS為1.96元；玉山金（2884）7月獲利30.1億元，累計前七月244.45億元，EPS為1.51元。

金控 國泰金控 富邦金

延伸閱讀

國泰金前7月大賺873億元 9家金控創同期新高

金控7月獲利出爐！國泰金暫居「三冠王」 9家金控累計獲利寫同期新高

台股修正 13家上市金控7月獲利518億創今年單月次低

國泰金獲利／前七月賺873.4億元 加計賣股收益影響數達1,870億元創高

相關新聞

13家金控前七月大賺4,927億元 創史上同期新高

13家金控14日全數公布7月獲利，7月稅後純益合計共518.94億元，為今年單月獲利次低，累計前七月稅後純益合計達4,927.81億元，較去年同期成長約78.2%，更改寫史上同期新高，其中又以富邦金（2881）累計稅後純益955.8億元、每股盈餘（EPS）6.54元位居13家金控之冠，國泰金控（2882）累計獲利與EPS排名第二，另有11家金控累計獲利皆創史上同期新高。

一銀台銀籌組友達光電400億聯貸 創下2.62倍超額認購潮

第一銀行及台灣銀行統籌主辦友達光電5年期400億元聯貸案，於8月14日舉辦簽約儀式，共邀集共23家金融機構參貸，原預計募集400億元，最終承諾金額達1048億元，創下超額認貸2.62倍熱潮。

中信卡前7月簽帳金額創歷史新高 簽帳金額新發卡數排名市場第一

中信卡消費與發卡表現持續亮眼，2026年7月總簽帳金額達新臺幣1,021億元，其中信用卡簽帳金額新臺幣904億元；累計今年1月至7月總簽帳金額達新臺幣7,284億元，年成長24%，創下歷年同期新高，穩居市場領先地位。成長動能主要來自稅費、旅遊、量販超商及海外消費等類別持續挹注。發卡表現方面，7月單月發卡量達10.9萬卡，以uniopen聯名卡、百貨聯名卡、中油卡及LINE Pay卡表現最為突出。中信銀行持續依市場需求，深耕零售生態、百貨購物、交通旅遊及社群平台等多元生態圈布局，帶動發卡與簽帳金額穩定成長。

外資大舉匯入 新台幣大升1.22角收32.046元

市場對美國聯準會（Fed）9月升息預期降溫，外資大動作匯入下，新台幣兌美元今天收32.046元，大升1.22角，匯價連3...

國泰世華信用卡前7月刷卡金額5,726億元 年增17%再創歷史同期新高

國泰世華銀行7月信用卡整體簽帳金額逾803億元，受去年同期綜合所得稅刷卡繳稅集中入帳、比較基期較高影響，金額較去年同期減少；若排除綜所稅因素，一般消費簽帳金額仍維持成長，顯示民生消費動能穩健。累計今年1至7月總簽帳金額已達5,726億元，較去年同期成長17%，再創歷史同期新高，整體簽帳表現持續穩健。

玉山銀信用卡前七月刷卡4,722億元、年增18% 創同期新高

玉山銀信用卡7月單月簽帳金額為571億元，前七月簽帳金額為4,722億元，較去年同期成長18%，創歷史同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。