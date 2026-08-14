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5大發卡行7月刷3332億 中信銀重回雙冠王

中央社／ 台北14日電

5大發卡銀行7月刷卡成績單出爐，受去年綜合所得稅繳納期限延長、基期較高影響，整體簽帳金額新台幣3332億元，年減30.99%；中信銀單月刷卡金額近904億元，重回刷卡、發卡雙冠王寶座。

根據中信銀、國泰世華銀、北富銀玉山銀與台新銀等5大發卡銀行網站公告資訊，5大發卡行信用卡今年7月簽帳金額合計3332億元，相較去年同期減少30.99%，主要是去年所得稅結算申報及繳納期限延長至6月底，入帳時間落在7月，導致去年基期較高所致。

中信銀行7月信用卡簽帳金額近904億元，較去年同期減少28%，續居單月刷卡王寶座；今年累計前7月簽帳金額達6457億元，年成長25%，動能主要來自稅費、旅遊、量販超商及海外消費等類別持續挹注。另外，中信銀行7月單月發卡量10.9萬卡，稱冠金融同業。

國泰世華銀行7月信用卡簽帳金額為803億元，較去年同期減少21%，若排除綜所稅因素，一般消費簽帳金額仍維持成長；累計今年前7月簽帳金額達5726億元，年增17.12%，創歷年同期新高。7月適逢暑假期間，整體消費以海外旅遊、百貨購物、電商平台、餐飲美食及交通住宿等場景為主，跨境旅遊需求持續增溫，帶動海外消費成為主要成長動能。

玉山銀表示，信用卡業務持續穩定增長，7月簽帳金額571億元，較去年同期減少53%，主要動能來自網路購物、APP及小額支付、國外實體消費與旅遊。

台北富邦銀行7月信用卡刷卡量達550億元，較去年同期減少23%，主要受到去年綜所稅刷卡金額在7月入帳影響、基期差異所致，7月刷卡量主要來自旅遊與量販賣場，消費占比近4成；今年累計前7月簽帳金額達3893億元，年成長6.3%，創下歷年同期新高。

台新銀說明，7月信用卡刷卡金額505億元，較去年同期減少20%，其中保費、海外、旅遊消費成長顯著，未來除持續經營年輕族群，面對8月暑假旅遊旺季，也推出旅行社、機票刷卡優惠，若是赴日旅遊亦可享新戶加碼。

中信銀 玉山銀 北富銀

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