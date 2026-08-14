一銀台銀籌組友達光電400億聯貸 創下2.62倍超額認購潮

第一銀行及台灣銀行統籌主辦友達光電5年期400億元聯貸案，於8月14日舉辦簽約儀式，共邀集共23家金融機構參貸，原預計募集400億元，最終承諾金額達1048億元，創下超額認貸2.62倍熱潮。

第一銀行表示，聯貸案資金用途為償還既有金融負債、充實中期營運周轉金暨採購再生能源及其憑證，本案在金融同業踴躍參與下，不到2個月即順利完成籌組，充分顯示金融同業對該公司經營及未來發展深具信心。

第一銀行指出，友達光電是全球光電解決方案領導廠商，近年透過雙軸轉型，以顯示科技為核心，提供先進技術含量的產品和高值化解決方案服務，並聚焦於「顯示科技（Display）」、「智慧移動（Mobility Solutions）」及「垂直場域（Vertical Solutions）」等三大策略營運支柱；同時完成併購德國汽車一級供應商，藉由子公司友達智慧移動，與全球車廠客戶共創智慧車艙新商機；也透過子公司達摯深化醫療照護、零售、企業、教育等垂直領域，打造多元顯示解決方案的創新價值。此外，友達光電更設立「創新研究院」，作為集團前瞻技術研發與創新應用的核心推動平台，加速技術創新落地與產品商業化進程，深化人工智慧（AI）轉型，進一步提升友達光電長期競爭力。