一卡通iPASS MONEY跨域結盟再升級 攜手WeMo、精誠資訊擴大生態系

一卡通持續深化 iPASS MONEY 數位支付服務，積極透過「iPASS Connect+」計畫拓展跨產業合作，攜手共享機車品牌WeMo及精誠資訊，將移動服務、數位票券等生活應用導入iPASS MONEY App，擴大自有支付生態系；持續優化App生活服務功能，率先推出二代社福卡靠卡查詢社福點數餘額等服務，打造串聯民眾日常生活的數位服務平台。

iPASS MONEY App商家地圖新增WeMo機車搜尋功能，用戶開啟App後進入「商家地圖」，可查看附近WeMo共享機車停放地點，點選車輛位置還能進一步查看車號，找到車輛後即可前往借車，讓「找車」服務融入日常支付App。自8月14日至12月31日推出回饋活動。

一卡通14日宣布與精誠資訊合作，iPASS MONEY App首頁建置「好禮券」專區，將數位票券消費直接整合至APP，民眾可透過專區一站式瀏覽及購買好禮券，滿足吃喝玩樂、生活消費及優惠搜尋等需求，透過無紙化數位票券取代傳統紙本票券，成為日常減碳行動的一環。8月14日至12月31日也推出開館慶三重優惠活動。

iPASS MONEY App近期領先同業推出一卡通PLUS二代社福卡靠卡查詢社福點數及錢包交易功能，民眾可透過App掌握社福卡剩餘點數、金額及扣點交易明細，若發現點數不足，預先進行現金儲值，降低臨時無法使用的困擾。各式社福卡也可透過票卡卡號綁定APP查詢，隨時掌握扣點狀況。一卡通說明，為協助地方政府發展多元的社會福利政策，目前一卡通社福卡將陸續更換成一卡通PLUS二代社福卡，讓相關應用更智慧更便利。

一卡通董事長郭添貴表示，未來將持續以「生活場景」為核心，透過跨產業夥伴合作及APP服務優化，持續串聯交通、移動、消費、優惠與公共服務等多元應用，為超過725萬用戶持續擴大iPASS MONEY生態系的服務廣度與深度。