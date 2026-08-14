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台股修正 13家上市金控7月獲利518億創今年單月次低

中央社／ 台北14日電

資本市場7月震盪，台股單月下殺6%，衝擊部分證券子公司單月獲利，也影響金融資產評價。13家上市金控今年7月獲利達新台幣518.94億元，創今年以來單月次低，不過，累計前7月獲利達4927.82億元，年增78%，仍創下歷年同期新高。

金融業搭上今年資本市場順風車，銀行受惠存放款規模成長，加上財富管理動能強勁，證券子公司則因台股成交量大增獲利屢創新高，帶動13家上市金控累計前7月獲利都較去年同期上揚。

不過，7月台股受到市場對AI資本支出前景疑慮升溫，以及外資逢高調節權值股等因素影響，呈現修正格局，帶動部分證券子公司單月獲利明顯縮水，壽險金融資產部位評價也受衝擊，富邦金更罕見單月虧損。13家上市金控7月獲利518.94億元，創今年以來單月次低，僅高於今年3月，不過，今年前7月累計獲利達4927.82億元，較去年同期成長78%。

富邦金7月自結稅後淨損17.6億元，累計前7月獲利955.8億元，年增53%，每股盈餘（EPS）為6.54元；金控前7月獲利加FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）股票處分損益後達1962.5億元，超越歷年全年獲利。單月主要因富邦人壽金融資產部位產生未實現評價損失，導致人壽7月稅後淨損76.6億元，不過，銀行、產險、證券、投信累計前7月獲利皆創同期新高。

國泰金7月稅後淨利108.2億元，累計稅後淨利達873.4億元，年增59%，EPS為5.68元；加計FVOCI股票處分損益後，累計前7月對保留盈餘影響數達1870億元，續創歷史新高。主要子公司銀行、產險、證券與投信累計稅後淨利都續創歷年同期新高。

元大金7月受惠股市交易熱絡，自結稅後淨利63.59億元，累計稅後淨利429.31億元，再創歷年同期新高，較去年同期增加121%，EPS為3.22元。

中信金7月單月稅後盈餘44.1億元，累計前7月獲利439.48億元，EPS為2.19元。中信銀受惠淨利差擴大，財富管理業務手續費收入年增逾4成，累計前7月獲利356.85億元，年增11%，台灣人壽7月受債券殖利率攀升影響，單月獲利3.01億元，累計獲利105.78億元，年增18%。

台新新光金7月獲利89.4億元，前7月獲利527.8億元，EPS為2.04元。受惠核心業務動能強勁，台新銀行、新光銀行、台新證券累積獲利都創同期新高，新光人壽在CSM（合約服務邊際）穩定釋放與經常性投資收益的挹注下，營運穩健。

永豐金7月稅後淨利43.81億元，前7月稅後淨利289.32億元，續創歷年同期新高，EPS為1.96元，主要由核心子公司獲利創高所驅動，包括永豐銀行、永豐金證券累積獲利皆創同期新高。

凱基金7月獲利20.89億元，累計前7月獲利305.29億元，EPS為1.77元，已超越去年全年獲利與去年每股盈餘。7月台股呈現修正格局，證券單月獲利縮至7.21億元，不過證券累計獲利達186.57億元，年增264%，銀行與壽險等也展現韌性，挹注獲利。

玉山金7月自結稅後淨利30.1億元，前7月稅後淨利244.45億元，創歷年同期新高，較去年同期增加21%，EPS為1.51元。

4大公股金控方面，兆豐金7月獲利43.52億元，累積獲利256.59億元，EPS達1.73元，續居公股龍頭；華南金累積稅後淨利206.52億元，EPS為1.48元；第一金累積稅後淨利209.37億元，EPS為1.46元；合庫金累計稅後淨利160.77億元，EPS為0.99元。

金控 台股 台股成交量

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