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銀行認購踴躍 臺銀等23家銀行與友達光電400億元永續連結聯貸案簽約

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
友達光電400億元永續連結聯貸案簽約典禮，由友達光電公司董事長彭双浪（中）、臺灣銀行董事長凌忠嫄（左）及第一銀行董事長邱月琴（右）共同主持。臺銀／提供
友達光電400億元永續連結聯貸案簽約典禮，由友達光電公司董事長彭双浪（中）、臺灣銀行董事長凌忠嫄（左）及第一銀行董事長邱月琴（右）共同主持。臺銀／提供

臺灣銀行與第一銀行統籌主辦友達光電5年期400億元永續連結聯貸案，並與土地銀行、兆豐銀行、合作金庫、華南銀行、彰化銀行、臺灣企銀、中國信託銀行、台北富邦銀行、玉山銀行、上海商銀、台新銀行及永豐銀行共同主辦，已於14日舉行簽約儀式，由臺灣銀行董事長凌忠嫄、第一銀行董事長邱月琴與友達光電董事長彭双浪共同主持。

本聯合授信案主要用途為償還既有金融負債、充實中期營運週轉金暨採購再生能源及其憑證所需，由臺灣銀行與第一銀行共同擔任管理銀行，參加銀行共有23家。在金融機構積極參貸之下，本聯合授信案回覆承諾額度高達1,048億元，超額認購達到262%，最終以400億元結案，充分顯示金融同業對友達光電營運理念及發展策略給予支持與肯定。本聯合授信案設有永續連結指標，展現銀行業善盡企業社會責任，以實際行動支持友達光電永續成長。

友達光電是全球光電解決方案領導廠商，以顯示科技、智慧移動、垂直場域三大永續營運支柱，持續提升創新顯示技術價值，延伸布局多元場域應用解決方案；同時，更積極接軌AI世代，設立創新研究院，作為集團前瞻技術研發與創新應用核心推動平台，從技術研發、產學合作、客戶開發到供應鏈整合，建立堅實的商業化發展體系。為因應國際趨勢連結永續發展目標(SDGs)，友達光電於111年正式成為全球再生能源倡議組織RE100 的會員，成為全球顯示器製造業中首家承諾於139年全面使用再生能源的企業，此外，在企業永續推動成果上，友達榮獲台灣永續能源研究基金會「台灣企業永續獎」與「全球企業永續獎」等八項大獎，並獲得國際碳揭露權威CDP「氣候變遷」與「水安全」雙A 評級肯定。展望未來，友達將秉持務實行動精神，持續以科技創新、數據治理驅動淨零進程，從製程到價值鏈全面提升環境韌性，成為台灣產業實踐國家2050 淨零碳排目標的核心力量。

臺灣銀行深耕聯貸業務發展，截至114年底已連續七年蟬聯臺灣聯貸市場統籌主辦行(Mandated Lead Arranger)及額度分銷行(Bookrunner)雙料冠軍，奠定市場領先地位。

友達 光電 聯貸案

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