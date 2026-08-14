中信卡前7月簽帳金額創歷史新高 簽帳金額新發卡數排名市場第一

中信卡消費與發卡表現持續亮眼，2026年7月總簽帳金額達新臺幣1,021億元，其中信用卡簽帳金額新臺幣904億元；累計今年1月至7月總簽帳金額達新臺幣7,284億元，年成長24%，創下歷年同期新高，穩居市場領先地位。成長動能主要來自稅費、旅遊、量販超商及海外消費等類別持續挹注。發卡表現方面，7月單月發卡量達10.9萬卡，以uniopen聯名卡、百貨聯名卡、中油卡及LINE Pay卡表現最為突出。中信銀行持續依市場需求，深耕零售生態、百貨購物、交通旅遊及社群平台等多元生態圈布局，帶動發卡與簽帳金額穩定成長。

搶攻暑假及開學季消費商機，中信卡推出涵蓋旅遊、美食、娛樂及生活繳費的多元優惠。旅遊方面，持卡人於8月底前參與指定活動可享滿額最高新臺幣2,000元刷卡金或Trip.com鑽石級會籍，並享雄獅旅遊、可樂旅遊、喜鴻假期及Trip.com等通路專屬折扣；海外消費則祭出日本指定商家最高20%回饋及多項購物優惠。餐飲方面，透過EZTABLE預訂島語、饗饗、旭集及URBAN PARADISE等熱門餐廳，可享中信卡獨家保留位及最高10%回饋，另可於全台多家星級飯店享最低85折優惠。娛樂方面，中信卡卡友獨享BIGBANG WORLD TOUR演唱會優先購票權益。針對開學及居家支出需求，中信卡也推出學費3期零利率方案，以及水電、瓦斯及電信費自動扣繳回饋活動，讓持卡人從旅遊、聚餐到日常生活支出皆能享受完善優惠與回饋，展現中信卡深耕多元消費生態圈的優勢。