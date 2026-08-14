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外資大舉匯入 新台幣大升1.22角收32.046元

中央社／ 台北14日電
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照

市場對美國聯準會（Fed）9月升息預期降溫，外資大動作匯入下，新台幣兌美元今天收32.046元，大升1.22角，匯價連3升，創逾1個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額爆量放大至30.7億美元。

台股今天走勢震盪下挫，台股終場失守46000點，終結連4日漲勢。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超508.86億元。

外匯交易員表示，外資上午大舉匯入，帶動盤中一度走升到31.991元，不過隨著新台幣升破32元關卡後，也有美元買盤進場，央行也持續提供流動性，並在尾盤調節沒收部分升幅。

新台幣兌美元今天開盤價為32.15元，最高31.991元、最低32.15元，最後收32.046元；新台幣今天同步收週線，本週累計累計升值0.76%或2.42角，週線連3紅。

外匯交易員指出，近期市場對Fed於9月升息預期降溫，美元指數承壓下，加上近期外資積極匯入，帶動新台幣走強，下週不排除再看到31字頭。

根據中央銀行統計，美元指數今天走貶0.24%，多數亞幣皆走升，韓元大升0.64%，新台幣也勁揚0.38%，新加坡幣升0.11%，日圓升0.1%，人民幣小升0.04%，越南盾貶0.27%。

新台幣 外資 匯價

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