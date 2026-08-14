外資大舉匯入 新台幣大升1.22角收32.046元

據了解，由於出任國票金公股董事長，必須專任，再加上前國泰世華銀行董事長郭明鑑的獨董兼職爭議，外界用高標準來檢視金控、銀行董事長的兼職，因此，張兆順將辭去目前所擔任的穩懋半導體獨立董事職務，這也將是張兆順人生中第二次為了公股董事長職務，而辭去穩懋獨董。

2026-08-14 12:40