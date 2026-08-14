國泰世華信用卡前7月刷卡金額5,726億元 年增17%再創歷史同期新高

國泰世華銀行7月信用卡整體簽帳金額逾803億元，受去年同期綜合所得稅刷卡繳稅集中入帳、比較基期較高影響，金額較去年同期減少；若排除綜所稅因素，一般消費簽帳金額仍維持成長，顯示民生消費動能穩健。累計今年1至7月總簽帳金額已達5,726億元，較去年同期成長17%，再創歷史同期新高，整體簽帳表現持續穩健。

觀察7月適逢暑假期間，整體消費以海外旅遊、百貨購物、電商平台、餐飲美食及交通住宿等生活場景為主，其中跨境旅遊需求持續增溫，帶動海外消費成為主要成長動能。國泰世華CUBE信用卡回饋通路多元，且持續透過CUBE平台整合點數回饋、數位服務及多元生活場景，提升卡友日常支付與旅遊消費體驗，也進一步帶動整體簽帳成長動能。

國泰世華銀行表示，隨著消費型態持續數位化，金融服務也朝向平台化與場景化發展，信用卡市場競爭已從單純的回饋機制，進一步延伸至點數生態圈、數位服務及生活場景經營。面對市場持續變化，國泰世華銀行持續以CUBE平台為核心，串聯旅遊、購物、支付及金融服務，打造完整的生活金融生態圈，讓信用卡從支付工具延伸為串聯支付、理財及點數回饋的金融服務入口。透過CUBE App與國泰優惠CUBE Rewards App雙平台，持續深化客戶數位互動體驗，結合集團資源及跨產業合作，持續擴大CUBE生態圈的服務價值。

展望下半年，國泰世華銀行分析，信用卡消費成長動能將持續聚焦於海外旅遊、數位消費及日常生活支付三大場景。隨著旅遊熱度延續，以及第4季百貨周年慶、iPhone新機上市、雙11、雙12及年底節慶等消費檔期陸續展開，預期將持續帶動旅遊餐飲、百貨、3C及電商消費成長。國泰世華銀行將持續深化旅遊生態圈布局，攜手旅遊平台、航空公司、旅行社及海外合作商戶，並結合百貨、電商及數位平台推出多元回饋與專屬禮遇，透過CUBE平台串聯支付、點數回饋與金融服務，滿足消費者在旅遊、購物及日常支付等多元場景的需求，持續提升客戶黏著度，並擴大CUBE生態圈的服務價值與市場競爭力。