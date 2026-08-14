快訊

2026總預算三讀通過 通刪480億元、卓榮泰薪資凍結4個月

轟辭總召衝突後…傅崐萁協商喊「韓總統好」 韓國瑜：那你是聯合國秘書長

姜厚任怒轟恩將仇報 揭學霸女友助癌友始末：全家辛苦救你就為了騙300萬？

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰世華信用卡前7月刷卡金額5,726億元 年增17%再創歷史同期新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
國泰世華銀行7月信用卡整體簽帳金額逾803億元。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行7月信用卡整體簽帳金額逾803億元。圖／國泰世華銀行提供

國泰世華銀行7月信用卡整體簽帳金額逾803億元，受去年同期綜合所得稅刷卡繳稅集中入帳、比較基期較高影響，金額較去年同期減少；若排除綜所稅因素，一般消費簽帳金額仍維持成長，顯示民生消費動能穩健。累計今年1至7月總簽帳金額已達5,726億元，較去年同期成長17%，再創歷史同期新高，整體簽帳表現持續穩健。

觀察7月適逢暑假期間，整體消費以海外旅遊、百貨購物、電商平台、餐飲美食及交通住宿等生活場景為主，其中跨境旅遊需求持續增溫，帶動海外消費成為主要成長動能。國泰世華CUBE信用卡回饋通路多元，且持續透過CUBE平台整合點數回饋、數位服務及多元生活場景，提升卡友日常支付與旅遊消費體驗，也進一步帶動整體簽帳成長動能。

國泰世華銀行表示，隨著消費型態持續數位化，金融服務也朝向平台化與場景化發展，信用卡市場競爭已從單純的回饋機制，進一步延伸至點數生態圈、數位服務及生活場景經營。面對市場持續變化，國泰世華銀行持續以CUBE平台為核心，串聯旅遊、購物、支付及金融服務，打造完整的生活金融生態圈，讓信用卡從支付工具延伸為串聯支付、理財及點數回饋的金融服務入口。透過CUBE App與國泰優惠CUBE Rewards App雙平台，持續深化客戶數位互動體驗，結合集團資源及跨產業合作，持續擴大CUBE生態圈的服務價值。

展望下半年，國泰世華銀行分析，信用卡消費成長動能將持續聚焦於海外旅遊、數位消費及日常生活支付三大場景。隨著旅遊熱度延續，以及第4季百貨周年慶、iPhone新機上市、雙11、雙12及年底節慶等消費檔期陸續展開，預期將持續帶動旅遊餐飲、百貨、3C及電商消費成長。國泰世華銀行將持續深化旅遊生態圈布局，攜手旅遊平台、航空公司、旅行社及海外合作商戶，並結合百貨、電商及數位平台推出多元回饋與專屬禮遇，透過CUBE平台串聯支付、點數回饋與金融服務，滿足消費者在旅遊、購物及日常支付等多元場景的需求，持續提升客戶黏著度，並擴大CUBE生態圈的服務價值與市場競爭力。

國泰世華 國泰 刷卡

延伸閱讀

北富銀信用卡前7月刷卡突破3,800億 創歷年同期新高

玉山銀信用卡前七月刷卡4,722億元、年增18% 創同期新高

國泰金獲利／前七月賺873.4億元 加計賣股收益影響數達1,870億元創高

經濟爆發帶動國民收入成長！2026年信用卡繳稅金額與筆數創同比新高

相關新聞

外資大舉匯入 新台幣大升1.22角收32.046元

市場對美國聯準會（Fed）9月升息預期降溫，外資大動作匯入下，新台幣兌美元今天收32.046元，大升1.22角，匯價連3...

國泰世華信用卡前7月刷卡金額5,726億元 年增17%再創歷史同期新高

國泰世華銀行7月信用卡整體簽帳金額逾803億元，受去年同期綜合所得稅刷卡繳稅集中入帳、比較基期較高影響，金額較去年同期減少；若排除綜所稅因素，一般消費簽帳金額仍維持成長，顯示民生消費動能穩健。累計今年1至7月總簽帳金額已達5,726億元，較去年同期成長17%，再創歷史同期新高，整體簽帳表現持續穩健。

玉山銀信用卡前七月刷卡4,722億元、年增18% 創同期新高

玉山銀信用卡7月單月簽帳金額為571億元，前七月簽帳金額為4,722億元，較去年同期成長18%，創歷史同期新高。

新保社福基金會攜手新光人壽慈善基金 共赴澎湖清除幽靈漁網

新光保全社會福利基金會響應新光人壽慈善基金會「用新守護．淨海有光」海洋保育計畫，攜手海人製作、島澳七七、Joe愛潛水、BlueTrend藍色脈動，以及來自全台的專業潛水員，再度前進澎湖將軍澳嶼，投入大型海底覆網清除行動。本次共計136人次參與，合力清除3,420公斤廢棄漁網及海洋廢棄物，以實際行動守護珊瑚礁及海洋生態。

華紙法說會／減產保價到10月中！陸客戶開始大拉貨 紙漿價格醞釀反彈

華紙（1905）14日召開法說會，總經理陳瑞和表示，面對紙漿價格低迷、木片及運輸成本居高不下，目前採取減產保價策略，紙漿減產預計持續至10月中，之後將恢復生產。隨全球紙漿廠陸續減產、中國大陸客戶自7月底開始加大拉貨，加上第4季進入傳統旺季，預期紙漿價格10月中左右有機會反彈。

獨／為避免國票金董座兼職爭議 張兆順近期將二度辭去穩懋獨董

據了解，由於出任國票金公股董事長，必須專任，再加上前國泰世華銀行董事長郭明鑑的獨董兼職爭議，外界用高標準來檢視金控、銀行董事長的兼職，因此，張兆順將辭去目前所擔任的穩懋半導體獨立董事職務，這也將是張兆順人生中第二次為了公股董事長職務，而辭去穩懋獨董。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。