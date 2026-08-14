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玉山銀信用卡前七月刷卡4,722億元、年增18% 創同期新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
玉山信用卡業務持續穩定增長。 圖／玉山銀行提供
玉山信用卡業務持續穩定增長。 圖／玉山銀行提供

玉山信用卡7月單月簽帳金額為571億元，前七月簽帳金額為4,722億元，較去年同期成長18%，創歷史同期新高。

玉山信用卡業務持續穩定增長，流通卡數750萬張，有效卡數為489萬張，本月新發卡數為6.6萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear信用卡等。為滿足顧客多元的用卡需求，玉山Unicard不僅在百大指定消費提供最高4.5%回饋，更不定時推出領券加碼優惠，即日起8月31日，持玉山Unicard於國內餐飲消費，當月累計消費滿5,000元享3%加碼（每歸戶每月回饋上限300點）。此外，被譽為旅日必備的玉山熊本熊卡，也為本行挹注許多發卡動能，除了提供日本消費享2.5%回饋無上限及指定日本商店最高8.5%回饋外，若於9月30日前新申辦玉山熊本熊雙幣卡並新增1筆不限金額一般消費，登錄問卷即可抽日本來回機票或熊本熊20吋行李箱！

玉山銀信用卡7月份簽帳成長動能主要來自網購、APP/小額支付、國外實體消費與旅遊，尤其在暑假旅遊旺季的帶動下，國外實體消費需求持續熱絡，簽帳表現維持雙位數成長；同時，行動支付及線上消費場景滲透率持續提升，亦是挹注整體簽帳金額成長的重要來源。

因應暑期旅遊及下半年消費需求，玉山銀行持續深化旅遊與生活消費場景經營。在旅遊方面，即日起至9月30日推出「這夏chill一下」活動，精選超過40家旅行社、航空公司及旅遊平台，提供滿額最高享4,000元回饋。此外，針對中元節採購需求，攜手大全聯、愛買及全聯等量販通路推出中元節檔期優惠，提供刷卡金、現金抵用券及福利點等多元回饋，持續擴大用卡場景並帶動簽帳成長動能。

玉山銀 信用卡 玉山

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