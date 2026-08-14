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悍勇卡周年慶開跑 揪友辦卡送Fubon Angels見面會資格

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

全台首張結合職棒與職籃的聯名卡「富邦悍將勇士聯名卡」上市即將滿一周年，為感謝球迷與卡友支持，台北富邦銀行特別推出「揪友辦悍勇」活動。8月15日起至9月15日止，悍勇卡友推薦親友申辦悍勇卡並達指定條件，就有機會獲得限量180席的Fubon Angels粉絲見面會資格，近距離與啦啦隊女神李雅英、檸檬互動，還有專屬小卡、合影留念等限定福利，讓卡友感受最有溫度的周年回饋。

北富銀表示，悍勇卡自上市以來，深受喜愛棒球、籃球及運動生活的球迷支持，不僅提供主場購票優惠、周邊商品折扣，更串聯餐飲、旅遊、健身及運動品牌等多元場景，打造專屬球迷的運動生活圈。適逢發卡將滿一周年，特別規劃粉絲見面會活動，希望透過獨一無二的互動體驗，回饋一路支持悍勇卡的忠實球迷。

本次「揪友辦悍勇」活動時間為8月15日至9月15日，悍勇卡卡友於活動期間成功推薦15位親友申辦悍勇卡，且推薦人及被推薦人皆完成指定消費，即可獲得Fubon Angels粉絲見面會資格，限量180名。見面會預計於11月26日感恩節當天舉辦，推薦者現場不僅可獲得專屬Fubon Angels小卡並與Fubon Angels進行團隊合影留念外，活動期間推薦成績最亮眼的卡友，還能額外獲得Fubon Angels親筆簽名紀念品及獨照機會。

除了粉絲見面會，悍勇卡自上市以來，也持續透過多元優惠打造專屬球迷的運動生活圈。卡友購買富邦悍將及臺北富邦勇士主場門票最優享五折起優惠，主場官方商品專賣店購買周邊商品可享95折；綁定Uber Eats或foodpanda消費享5%刷卡金回饋，還有金色三麥、SPORTS NATION、達美樂、漢堡王及貳虎等餐飲優惠，以及KKday、Klook、FunNow、大魯閣、摩曼頓、Under Armour、HOKA等運動休閒與運動品牌專屬優惠，延伸到生活每個場景。

北富銀表示，悍勇卡不只是一張信用卡，更是連結球迷、球隊與運動生活的橋梁。未來將持續結合富邦悍將、臺北富邦勇士及Fubon Angels等豐富資源，推出更多專屬活動與優惠，讓球迷無論在球場內外，都能享受更精彩的運動生活體驗。

周年慶 Fubon Angels 聯名卡

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