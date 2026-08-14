新保社福基金會攜手新光人壽慈善基金 共赴澎湖清除幽靈漁網

新光保全社會福利基金會響應新光人壽慈善基金會「用新守護．淨海有光」海洋保育計畫，攜手海人製作、島澳七七、Joe愛潛水、BlueTrend藍色脈動，以及來自全台的專業潛水員，再度前進澎湖將軍澳嶼，投入大型海底覆網清除行動。本次共計136人次參與，合力清除3,420公斤廢棄漁網及海洋廢棄物，以實際行動守護珊瑚礁及海洋生態。

新光人壽慈善基金會自2022年啟動「用新守護．淨海有光」計畫，號召全臺潛水志工深入海底清除海洋廢棄物，行動足跡遍及基隆、宜蘭、澎湖及恆春等海域。五年來已累計辦理25場淨海行動，共1,174人次參與，清除海底廢棄物達15,190.5公斤，突破15公噸。

基金會已連續兩年來到澎湖將軍澳嶼進行淨海行動。去年於該海域清除2,740公斤海廢，今年回到相同海域再清除3,420公斤，兩年累計已清除6,160公斤、超過6公噸海廢。持續回到相同海域進行清理，也顯示海洋廢棄物並非一次清除就能解決，更需要長期且持續的投入。俗稱「幽靈漁網」的廢棄漁具沉入海底後，仍可能持續纏繞魚類、海龜及其他海洋生物。此次清除區域部分漁網覆蓋於珊瑚礁及人工魚礁，不僅可能影響珊瑚生長，也可能隨海流反覆摩擦、拉扯，對珊瑚及海洋棲地造成傷害。大型海底覆網的清除難度遠高於一般水下垃圾，不僅需要專業技術，更仰賴豐富的潛水經驗。

此次參與行動的潛水員來自全臺各地，都是經驗豐富的潛水好手，累積潛水經驗合計超過28,000支氣瓶。作業時，潛水員必須先確認漁網與珊瑚、礁石的纏繞情形，再於水下逐段切割、整理，利用浮力袋將漁網送至海面，最後由船隻及岸上人員接力運送。此次部分作業區域因清除過程揚起大量海底沉積物，一度面臨近乎零能見度的水下環境，更考驗潛水員的技術、經驗及團隊默契。

值得一提的是，此次行動期間適逢海龍部隊於將軍澳嶼執行任務，休息期間看見潛水員陸續將大型廢棄漁網帶回岸上，也主動伸出援手，與現場夥伴合力將沉重的海廢搬運上岸。原本因不同任務來到這座島的一群人，因守護同一片海而一起出力，也成為此次淨海行動中令人印象深刻的一幕。

從2022年第一場淨海行動至今，基金會已連續五年投入水下海廢清除。隨著行動經驗累積，基金會也逐步將海洋保育從淨海行動，擴展至更完整的「永續海洋」方案，從海洋公民教育、海洋生態調查到實地守護行動三大面向同步推進，並陸續投入珊瑚觀測、珊瑚復育及公民科學等計畫。基金會表示，海洋保育需要長期投入，也需要不同領域共同參與。

未來將持續串聯企業、專業潛水團隊、學術研究單位及在地海洋夥伴，除了持續清除海底廢棄物，也將透過生態調查、珊瑚觀測與復育等行動，從「清除海廢」進一步走向「守護棲地」，持續擴大民間參與海洋保育的力量。