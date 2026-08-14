華紙法說會／減產保價到10月中！陸客戶開始大拉貨 紙漿價格醞釀反彈

華紙（1905）14日召開法說會，總經理陳瑞和表示，面對紙漿價格低迷、木片及運輸成本居高不下，目前採取減產保價策略，紙漿減產預計持續至10月中，之後將恢復生產。隨全球紙漿廠陸續減產、中國大陸客戶自7月底開始加大拉貨，加上第4季進入傳統旺季，預期紙漿價格10月中左右有機會反彈。

陳瑞和表示，目前減產主要集中在紙漿，造紙生產維持正常。第3季原本就是傳統淡季，目前不只華紙，包括日本、歐洲及美國部分紙漿廠也因成本壓力採取減產，隨供給逐步收縮，市場供需有機會在未來兩、三個月出現變化。

需求端也出現回溫跡象。陳瑞和指出，中國大陸客戶從7月底開始加大紙漿採購，研判部分客戶認為價格已接近底部，因此提前為第4季旺季備貨。若這波拉貨動能能夠延續，配合全球供給減少，紙漿價格有機會在10月中左右迎來反彈，但實際回升幅度仍要視後續需求而定。

華紙目前面臨的最大壓力之一仍是木片成本。陳瑞和指出，今年木片價格漲幅接近30%，目前價格距離近十年高點、也就是2022年底至2023年間的水準，差距已不到10%；然而，目前紙漿售價僅約當時的七成，成本與產品售價明顯失衡。

木片價格居高不下也與中國大陸產業結構變化有關。陳瑞和表示，中國大陸房地產市場低迷，連帶影響家具及製材產業，過去來自相關產業的邊角木料供應減少，使當地紙漿業者增加採購進口原生木片，加上船運成本偏高，進一步支撐木片價格。

華紙上半年累計合併營收90.8億元，營業毛利2.71億元，毛利率3%，營業淨損6.82億元，稅後淨損6.08億元，每股稅後淨損0.52元。公司表示，第2季台灣主要廠區輪流歲修、工作天數減少，加上美伊衝突造成油價波動，推升航運及能源成本，以及木片價格高漲，三項因素共同墊高營運成本。

面對傳統紙漿市場壓力，華紙同步提高高附加價值產品布局。無氟防油紙目前約占營收5%，已打入連鎖速食餐飲業；碳纖維製程用離型底紙目前占比則已超過10%，應用涵蓋碳纖維自行車、高爾夫球具、汽車及航太等領域，預期有機會來到15%。華紙指出，碳纖維相關產業每年約有7%至10%的成長，將持續隨下游應用擴大爭取成長商機。