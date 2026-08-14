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獨／為避免國票金董座兼職爭議 張兆順近期將二度辭去穩懋獨董

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國票金控董事長張兆順。聯合報系資料照
國票金控董事長張兆順。聯合報系資料照

據了解，由於出任國票金公股董事長，必須專任，再加上前國泰世華銀行董事長郭明鑑的獨董兼職爭議，外界用高標準來檢視金控、銀行董事長的兼職，因此，張兆順將辭去目前所擔任的穩懋半導體獨立董事職務，這也將是張兆順人生中第二次為了公股董事長職務，而辭去穩懋獨董。

穩懋獨董本屆的任期是到2028年，穩懋的官網的董事會陣容，張兆順仍在列。張兆順前一次辭去穩懋獨董，是在2022年6月，當時張兆順已74歲，原本打算從兆豐金董座退休去當穩懋獨董，但行政院希望他繼續留任。他原本就規畫在2022年3、4月辭去兆豐金董事長，但因政院遲未放行，而3、4月又正好是穩懋的董事提名作業期間，並在4月送出候選人名單、完成董事會通過的程序，結果最後在穩懋6月17日的股東會，選出張兆順出任獨董。然而，由於當時張兆順已確定不會離開兆豐金控，這也使得這個剛選上的獨董職務才三天，他就要辭任。

張兆順在離開兆豐金之後，於2023年5月出任穩懋獨董。相關人士指出，張兆順4年前之所以成了「三日獨董」，就是因為公股董事長必須專任，即使是兼職，只能去兼任公協會，例如銀行公會、金融總會、信託公會等這類職務，或是公股集團內的兼職，不能去擔任其他上市櫃公司，甚至是非公發公司的職務。

國票金控在公股一開始取得經營主導權時，尚未比照九大公股金控來定位國票金，但在外界一連串爭議，包括薪酬改革、須來立院備詢之後，證明國票金既然已被外界視同為財政部旗下的「第10家」公股金控，而張兆順本身也是第一銀行的股權代表人來出任董事長，因此，就必須用其他公股金控、銀行所適用的一致高標準比照辦理。

據了解，張兆順日前不只對於國票金的副董事長職務，包括各子公司的董事長，他都要求必須「專任」，不能在外兼職，包括在原訂今日召開董事會選任的國票證券副董事長一案撤案之前，他也要求民股陳冠如必須辭去他自己的事業「雷虎科技」董事長，才能出任國票證券副董事長。張兆順既然在內部用人上，對於「兼職」問題嚴格要求，為免遭質疑「雙標」，他也會在近期內辭去穩懋獨董職務。

穩懋 國票金 獨董

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