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北富銀信用卡前7月刷卡突破3,800億 創歷年同期新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台北富邦銀行。圖／台北富邦銀行提供
台北富邦銀行。圖／台北富邦銀行提供

北富銀信用卡7月刷卡量550億，受去年綜所稅刷卡金額於7月入帳影響，較去年同期減少23%，較上月減少27%。累計前7月簽帳金額已突破3,800億元，創歷年同期新高。

北富銀2026年7月新增發卡量約4.3萬張，主要發卡貢獻及本行累積發卡量前三名為：富邦Costco聯名卡約280萬卡、富邦J卡約240萬卡及富邦momo卡約116萬卡。

北富銀積極把握海外旅遊與跨境網購等具潛力的消費場景，並將更聚焦「精準客群、深耕場景」，透過差異化經營與提升客群價值，致力維持信用卡業務穩健且高品質的成長。

看準中秋與雙十連假將帶動新一波旅遊熱潮，加上年底旅遊市場升溫，海外旅遊及跨境消費動能可望持續增長。北富銀觀察，旅遊相關支出已成為信用卡重要消費場景，針對卡友規劃行程、交通住宿預訂及海外購物等需求，推出涵蓋旅行社、航空公司、旅遊平台及免稅店等熱門通路優惠，消費滿額最高可享3,600元回饋；海外藥妝與百貨消費最高享26%回饋。除優惠回饋外，北富銀亦提供海外消費分期服務，單筆滿千元即可申辦12~30期單筆分期，並享前三期免息優惠，協助卡友靈活安排旅遊預算，提升整體消費體驗。

北富銀 信用卡 刷卡

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