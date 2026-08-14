美國聯準會9月升息預期降溫 國銀估美元及主要貨幣窄幅震盪

美國最新通膨數據降溫，市場進一步下修聯準會9月升息預期，美元走勢因此受到限制。國銀分析，隨著7月美國生產者物價指數（PPI）低於市場預期，加上消費者物價指數（CPI）大致符合預期，短期通膨壓力未明顯升溫，市場對聯準會升息的預期降溫，美元及主要貨幣後續仍以區間震盪為主。

美國7月生產者物價指數（PPI）月增率持平，低於市場預期的0.2%，年增率則由6月的5.5%放緩至4.7%；核心PPI月增0.2%，同樣低於市場預期。此前公布的7月消費者物價指數（CPI）月增0.1%，核心CPI月增0.2%，年增率從3.5%下降至3.4%，符合市場預期。

國銀指出，通膨數據未進一步升溫，使市場降低聯準會短期升息的可能性，市場目前反映Fed 9月升息機率約33.9%，較一週前的ˋㄢ%明顯下降；另一項市場數據則顯示，9月維持目前3.5%至3.75%利率區間的機率已升至約68%。

在升息預期降溫下，美元指數漲勢受到限制。國銀認為，在聯準會利率政策預期尚未出現明顯轉向、主要經濟體貨幣政策差異有限的情況下，主要貨幣短期仍將維持窄幅震盪。後續仍須觀察能源價格、關稅等因素是否重新推升物價，以及如何影響聯準會的貨幣政策決策方向。