聽新聞
0:00 / 0:00
台新信用卡前七月刷卡金額再創同期新高
台新銀行7月信用卡刷卡金額505億元，累計刷卡金額3752億元創歷年同期新高，保費、海外、旅遊消費成長顯著。
台新Richart發卡量已突破300萬張，8月更限量推出「紫威版」卡面，感應時 Richart 經典狗頭圖樣與卡片四周將同步發光，象徵「認真有光」的品牌內涵，再度引發申辦熱潮！
7月推出全新「Chill刷」最高10%，鎖定愛聚會/追星/健身等場景，大受年輕族群好評；此外因應暑假期間，「玩旅刷」旅遊/海外最高3.3% ，亦為常態熱門權益。
台新Richart卡持續經營年輕族群，切換Chill刷，針對聚會/追星/健身等消費場景，祭出指定通路最高享10%回饋。
8月為暑假旅遊旺季，8/31前全臺旅行社刷台新卡，最高享5%回饋；虎航刷台新卡購票最高享95折；若是赴日旅遊，年底前可用台新Pay+綁定Richart卡，新戶消費享最高19%優惠+10%回饋，再享旅遊金10萬元大放送。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。