瑞銀財管估金價2027年6月目標價5200美元 短線在4千美元以下為買點

儘管黃金短期市場環境或仍較為震盪，支撐黃金的中長期邏輯並未改變。包括實際利率可能下行、美元走弱、儲備資產多元化需求持續，以及央行購金需求保持強勁。瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）預計，2027年上半年金價有望升至每盎司5,000美元，到6月底的目標價為5,200美元/盎司。若短期內金價回落至每盎司4,000美元以下，投資者可以考慮視為戰略性黃金配置的潛在視窗。

CIO認為，投資者應將短期交易風險與長期配置邏輯區分開來。從戰略配置角度看，若金價回落至每盎司4,000美元或以下，或將提供較具吸引力的建倉機會。對於偏好實物資產的投資者，可考慮在充分多元化的投資組合中配置中個位數比例的黃金；同時，也可考慮配置廣泛大宗商品，以進一步提升投資組合的多元化程度。

CIO表示，黃金價格自今（2026）年6月以來首次突破每盎司4,300美元，擺脫此前每盎司4,000至4,100美元的區間波動。上周金價上漲7.4%是1月以來最強單周表現。中國大陸機構投資者買盤及黃金ETF資金流入為這輪上漲提供支撐；其他因素還包括市場對美國利率路徑的預期有所降溫，以及央行持續買入跡象再度得到驗證。大陸央行最新公佈的資料顯示，7月增持黃金近20噸，為2023年底以來最大的單月增持規模。與此同時，美日近期聯合干預匯市以穩定日元，也可能有助於緩解美國國債面臨的大規模拋售風險。

短期來看，若美國經濟資料持續強勁、油價引發的通脹擔憂升溫，或市場進一步上調對美聯儲利率路徑的預期，黃金仍可能面臨波動風險。

CIO表示，實際利率下行有望重新帶動投資需求 。 黃金是非生息資產，因此實際利率上升會提高持有黃金的機會成本。預計，隨著通脹逐步回落，美聯儲今年將維持利率不變，並有望於2027年重啟寬鬆週期。政策利率預期下行通常會壓低實際收益率並削弱美元，從而為黃金投資需求提供支援。

美元走軟及去美元化資金流仍將構成重要的中期支撐 。 儘管美元短期內可能維持韌性，但美國龐大的財政赤字和經常帳戶赤字等結構性問題，加之投資者對美元資產配置已處於較高水準，意味著美元未來仍存在走弱可能。歷史經驗顯示，美元疲軟往往利好黃金；與此同時，市場對去美元化趨勢的關注升溫，也有望繼續支撐黃金表現。

央行持續買盤為黃金市場提供堅實底部支撐 。 即使私人投資需求相對平淡，央行購金仍是黃金市場的重要支撐力量。CIO預計，在去美元化長期趨勢推動下，全球央行購金需求將維持高位。繼第2季度購入289公噸黃金後，預計全年央行購金量將在750至1,000公噸之間。雖然這部分需求未必足以單獨推動金價大幅上行，但有助於穩定市場，並對沖珠寶需求疲弱等不利因素。