國票金輿論燒 財政部：全力支持薪酬檢討及整併

國票金近期成為輿論焦點，財政部今表示，為強化國票金融控股股份有限公司（下稱國票金）公司治理，保障股東權益，公股事業參與國票金投資，並取得經營主導權，目的在協助該公司解決長期以來爭議，讓經營回歸正軌，未來財政部將督導各公股事業，一本初衷，積極推動國票金控制度改革，包含尋求與其他金融機構整併在內。

就國票金經營階層之薪酬檢討部分，第一商業銀行業於8月10日公開聲明，促請其推舉之董事透過國票金董事會針對國票金及其子、孫公司經營階層薪酬結構進行合理性檢討，期國票金持續精進公司治理，以保障股東之權益。對此，財政部充分予以支持，並將督導各公股金融事業督促其所屬事業所派國票金董事共同善盡善良管理人責任，積極協助推動本案。

財政部表示，金融市場高度競爭，為提升公股金融事業競爭力，強化經營體質，多次於公股金融事業業務研討會中，鼓勵各事業主動尋求適當之外部標的，評估併購之可行性，透過優勢互補，發揮綜效，以擴大業務量能及經營版圖。在「尊重市場機制、利害關係人合意、綜效優先」三大原則，並確保公股經營主導權及政策性任務不受影響下，積極推動整併作業。

對於外界所提國票金與泛公股整併問題，原即與財政部推動之政策方向相符，財政部將參考各股東及其他各界意見，督導所屬相關事業積極推動，以發揮事業經營綜效及提升競爭力。