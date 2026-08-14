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外資匯入款！新台幣升破32.1元心理關卡 15分鐘內內勁揚逾1角
台股開高後震盪，但仍維持在平盤之上；在外資匯入款挹注下，新台幣匯價開升走升，以32.15開盤小升1.8分，開盤後15分鐘內就升破32.1元，開盤半小時內最高匯價來到32.05元，勁揚1.18角。
昨天匯市成三方角力，進口商及央行偏向美元買方，進口商在32.170元附近積極承接美元，回補先前尚未買足的部位；央行則持續提供美元需求，以降低新台幣過快升值壓力。出口商則多將美元賣單掛在32.2元以上，惜售態度明顯，成為新台幣進一步升值的重要阻力。
匯銀表示，昨天外資雖然大幅回補台股，但在匯市操作仍偏向被動掛單或分批進場，並未積極追價，因此尚不足以形成強勁單邊行情。今早新台幣升破32.1元心理關卡，若外資匯入力道能維持，則8月新台幣匯價將挑戰32元整數大關。
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