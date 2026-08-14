國泰學童圓夢計畫頒獎 20校影像築夢

在國泰吉他社的優美歌聲間，邁入第13年的「國泰學童圓夢計畫」暨「圓夢紀錄獎」，11日在國泰金融會議廳舉辦頒獎典禮；今年獲選的22所圓夢小學，有高達9成學校運用影像紀錄從設定目標、接受挑戰到實踐夢想的歷程，展現出國泰「BETTER TOGETHER共創更好」的品牌精神，與師生攜手創造美好未來。

國泰永續三主軸 培養學童挑戰精神

由國泰慈善基金會、國泰世華銀行文教基金會、國泰建設文教基金會主辦的「圓夢計畫」，秉持國泰金控永續三主軸「氣候、健康、培力」，透過協助提案小學的夢想執行，成為老師實踐教育理念的後盾，幫助學童培養不畏挑戰、永不放棄的逐夢精神時，也能將所學帶回家鄉，回應社區與環境需要。

國泰慈善基金會董事長黃調貴、國泰世華銀行文教基金會董事長李明賢、國泰建設文教基金會董事長張清櫆與國泰慈善基金會副董事長李長庚親臨現場，鼓勵學童成為推動社會前行的重要力量。

黃調貴表示，國泰始終堅持，對的事要持續一直做下去，感謝圓夢團隊的付出與堅持、專業評審團的建議，才讓每個精采夢想實現，「國泰期待跟師生並肩同行，讓所學化為行動，關心身邊的人、土地與環境。」

擔任評審多年的廖雲章也說，從文字、影像到AI時代，13年來看到孩子接受各種挑戰，最後關注回歸到「人」的故事，看著每個圓夢故事精采深刻內心很感動，「感謝國泰持續支持圓夢計畫，我想，這是對在教育前線辛苦奉獻的老師最棒的一份禮物吧。」而除了國泰吉他社同仁的演出外，連續3年參與圓夢計畫的屏東縣大光國小師生，也帶來精采恆春民謠演出，展現出地方文化傳承豐厚成果。

世代共學 六年乙班阿嬤與孩子變同學

台中市龍港國小以《小手攜大手・葉映時光—24堂世代共融的夢想學堂》獲得本屆「年度推薦獎」，他們從一片黃槿葉出發，讓社區阿嬤回到學校跟孩子成為「同學」；龍港國小主任賴怡伶分享，圓夢計畫讓世代共學、雙向互惠，由長者傳承智慧跟記憶，而孩子回饋動畫科技，讓逐漸淡去的地方記憶，以新的形式傳承下去，「我們也發現，孩子在互動中，培養出關懷跟同理心。」

阿嬤則分享，回學校上課感覺時光倒流，用軟體把做草仔粿的過程變動畫時，「真的太神奇了！人真的可以活到老學到老」龍港國小張同學也說「阿嬤都好認真，上課不會像我們聊天吵鬧，而且動作很快，一學就會，後來我都催同學要更認真，不然一下就被阿嬤追上怎麼行啊！」

墾丁微光小鐵人 深潛淨海守護家鄉

屏東縣墾丁國小鵝鑾分校以《微光小鐵人成長紀錄 Tiny Light, Iron Might》，呈現8名孩子從挑戰自我到投入環境守護的成長歷程獲得優選肯定。他們從游泳、單車及環境探索累積能力，再透過挑戰「步行淨灘、單騎半島、潛水淨海」，引導孩子認識家鄉、守護海洋，並參與專業訓練進行淨海行動，帶領孩子完成三年挑戰的老師陳宏欽說，「與其說是圓夢，我更認為是為孩子的未來，深植一個能夠圓夢的能力與勇氣，也期待之後能把這樣的歷程，以繪本形式呈現。」

參與計畫的黃同學說，潛入深海發現有這麼多的垃圾時，「除了震驚還有懊惱，為什麼人類要這樣破壞美麗的海洋？」而王同學圓夢歷程最深刻的是騎腳踏車參與登山賽，「我就慢慢騎，相信自己，就能完成夢想！」他們分享雖然每個人力量很小，但只要發揮影響力，「一點點的改變，就可以累積成不凡的力量。」

龍港國小團隊藉由青銀共學，讓淡去的地方記憶得以傳承延續。圖/國泰慈善基金會提供

國泰慈善基金會董事長黃調貴表示，圓夢過程讓孩子去關心身邊的人、土地與環境。圖/國泰慈善基金會提供