華南金獲利／前七月大賺206億元 EPS 1.48元續創歷史新高

繼華邦電董事會通過啟動高雄雙子星廠第二廠新建工程、ＤＲＡＭ大廠南亞科也在林口５Ａ新廠進行裝機之際，立刻啟動近四千億元的新十二吋廠投資，並全數導入先進極紫外光（ＥＵＶ）微影設備，投入第四代或第五代的更先進製程，生產次世代ＤＲＡＭ及客製化高頻寬記憶體，對照美光也買下原力積電銅鑼廠積極改裝，可確定這波ＤＲＡＭ缺貨大浪，強的讓各家廠商不得不擴產因應。

2026-08-14 00:00