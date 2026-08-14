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外資匯入 台幣升破32.2元
外資大舉回補台股，帶動資金匯入，新台幣匯價昨（13）日明顯走升，終場收在32.168元，攀逾一個月新高匯價，升值7.8分，升破32.2元關卡，成交量24.325億美元。匯銀估計，外資昨日匯入金額約15億美元，成為新台幣走升的主要推力。
雖然外資買超台股金額擴大至700多億元，並帶動資金回流，但匯市並未出現逾1角的大幅升值或恐慌性拋匯，反而呈現買賣雙方僵持格局。市場人士指出，目前新台幣在32.1至32.3元區間內震盪，短線多空關鍵仍在外資匯入力道能否延續。
從盤勢來看，新台幣昨日一早就升破32.2元，盤中大多在32.15至32.17元附近窄幅整理，顯示市場追價意願有限。儘管外資淨匯入占市場成交量約六至七成，但整體交易量不大，尚未形成足以帶動匯價突破區間的單邊力道。
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