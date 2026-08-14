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國泰金前7月大賺873億元 9家金控創同期新高

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君戴玉翔／台北報導
國泰金前七月稅後純益873.4億元，年成長59.4%，每股稅後純益（EPS）為5.68元。 國泰金控／提供
國泰金前七月稅後純益873.4億元，年成長59.4%，每股稅後純益（EPS）為5.68元。 國泰金控／提供

截至昨（13）日為止，十家金控前七月合計獲利3,601億元，九家創歷年同期新高。國泰金（2882）前七月稅後純益873.4億元，年成長59.4%，每股稅後純益（EPS）為5.68元，暫時居冠。台新新光金2.04元、凱基金1.77元、兆豐金1.73元、華南金1.48元。

國泰金控7月稅後純益108.2億元，月減34.7%、年增19.9%，累計前七月稅後純益873.4億元，年成長59.4%，EPS為5.68元，其中銀行、產險、證券及投信累計獲利皆創同期新高。

金控7月獲利
金控7月獲利

子公司國泰人壽累計獲利516.7億元，年增124.2%；國泰世華銀行累計313億元，年成長13%，主因淨利息和淨手續費收入顯著成長；國泰產險累計28.6億元，年增28.8%；國泰證券累計54億元，年成長155.9%；國泰投信累計21.2億元，年成長35%。

台新新光金7月稅後純益89.4億元，月減0.2%、年成長147%；累計前七月稅後純益為527.8億元，續創歷史新高，年成長281%，EPS為2.04元。

子公司台新銀、新光銀、台新證同步創同期高，台新銀行累計稅後純益149.1億元，年增29%，受惠於核心業務動能強勁；新光銀行累計獲利60.7億元，年增159%；台新證券累計稅後純益70.8億元（含元富證券今年1月1日至4月5日獲利），創歷年同期新高。

凱基金控7月稅後純益20.8億元，月減65.8%、年減59.4%，累計前七月稅後純益305.2億元，年增187.3%，創歷史同期新高，EPS 1.77元，累計獲利及EPS皆超越去年全年。子公司凱基證券受惠於經紀手收與自營部位操作，累計前七月186.5億元，年增264%，創同期新高；凱基人壽累計獲利104億元，年成長112.7%；凱基銀行受惠存放款規模擴張及財管手續費收入成長，累計獲利49.5億元，年增22%。

兆豐金7月稅後純益43.5億元，月增33%、年增2.4%；累計前七月256.5億元，年增14.4%，創同期新高，EPS為1.73元，主要受核心業務成長及股利收入挹注。子公司兆豐銀累計獲利200.7億元，年增7.2%；兆豐證券31.3億元、年增171.6%，創同期新高；兆豐票券21.5億元、年增43.3%；兆豐產險6.6億元、年增45.4%。

華南金7月稅後純益32.8億元，累計前七月206.5億元，年增37.5%，EPS為1.48元，累計獲利及EPS均創歷史同期新高，主因四大子公司獲利全面成長。子公司華南銀累計獲利162億元、年增15%，受惠存放款結構調整、財管及金融操作而提升淨收益；華南永昌證券累計賺35.3億元、年增285%；華南產險累計賺13.2億元、年增38%。

國泰金 兆豐金 金控

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