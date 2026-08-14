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五大壽險前七月合計賺逾千億

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北報導

7月股市震盪、債券殖利率攀升及金融資產評價利益減少，壽險業單月獲利普遍承壓，目前已公布獲利的五家壽險7月合計稅後純益120.2億元，其中新光人壽暫居單月獲利王，7月稅後純益57.7億元，是唯一正成長的壽險公司；五大壽險累計前七月稅後純益達1,053.8億元。

國泰人壽7月稅後純益54.2億元，月減52.3%、年增27.5%，累計前七月稅後純益516.7億元，年增124.2%。國壽表示，7月台股下跌，加上債券殖利率上升，金融資產評價利益減少，雖股利收入較6月增加，但仍受到FVTPL（透過損益按公允價值衡量）資產評價影響。不過國壽前七月對保留盈餘影響數已突破1,400億元。

新光人壽7月稅後純益57.7億元，年增220.5%，累計前七月稅後純益282.7億元，由虧轉盈。新壽表示，受惠CSM獲利效益穩定釋放、經常性投資收益，加上7月上市櫃公司現金股利發放高峰，營運維持穩健。

凱基人壽7月稅後純益12億元，年減68.5%，累計前七月稅後純益104億元，年增112.7%。若加計FVOCI股票處分收益約445.6億元後，累計貢獻達549.6億元。

台灣人壽7月稅後純益3億元，年減82.7%，累計前七月稅後純益105.7億元，年增18%，單月主要受到債券殖利率攀升影響。三商壽7月稅後淨損6.6億元，主要因認列一次性費用，累計前七月稅後純益44.6億元。

壽險 國壽 國泰人壽

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