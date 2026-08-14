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明年健保總額 首度衝1兆元
健保醫療支出規模持續擴大，國發會昨（13）日召開委員會議，審議通過衛福部所提「2027年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」，成長率訂為2.619%至5.5%，健保總額首度突破1兆元大關，後續將陳報行政院核定。
據健保會資料，2026年度全民健保醫療給付費用總額核定約9,883億元。從各部門分配來看，以醫院醫療給付費用規模最大，約6,853億元；其次為西醫基層約1,861億元、牙醫門診約583億元及中醫門診約364億元，另編列其他預算約220億元。
相較之下，2027年度即使採成長率低標2.619%，健保總額仍將跨過1兆元門檻，整體規模介於1兆149億元至1兆434億元間，正式進入「兆元時代」。
國發會主委葉俊顯表示，低推估值2.619%，主要考量投保人口結構、醫療成本及投保人口數成長率等因素，依既定公式計算，因此原則支持；至於高推估值，則綜合考量健保整體財務狀況、醫療品質維持，以及持續落實「健康台灣」相關政策願景，同時保留適當協商空間，因此同意訂為5.5%。
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