地緣政治升溫 信用險需求增

今年前七月產險業簽單保費收入合計達1,881.6億元，年增6.26%；市占前五名依次為富邦產險、國泰產險、新光產險、新安東京海上產險以及明台產險。而在各類險種的簽單保費收入成長動能方面，有三項險種今年前七月的簽單保費收入年增逾二成，包括健康險年增22.9%、船體險年增22.4%及信用險年增20.6%。台灣 7月出口連續33個月正成長，在出口強勁成長下，信用險成產險新藍海。

2026-08-14 02:13