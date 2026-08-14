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地緣政治升溫 信用險需求增
全球供應鏈重組、地緣政治風險升高，企業對買方倒帳及應收帳款風險的警覺升溫，也帶動信用保險需求成長。
根據統計，今年前七月產險業信用險簽單保費收入達11.3億元，年增逾二成，顯示信用保險正逐步成為企業風險管理的重要工具。其中，明台產險以32%市占率居冠，裕利安宜產險、法商科法斯分居二、三名，前三大業者均具外資背景；國內產險則由富邦產險、國泰產險分居前段班，市占率分別為10.6%及6.3%。
業者分析，近年全球供應鏈快速重組，加上國際貿易政策、關稅及地緣政治變數增加，企業面對海外買方違約的風險升高，也使信用保險需求逐步浮現。
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