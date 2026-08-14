產險前七月保費收入年增6%

今年前七月產險業簽單保費收入合計達1,881.6億元，年增6.26%；市占前五名依次為富邦產險、國泰產險、新光產險、新安東京海上產險以及明台產險。而在各類險種的簽單保費收入成長動能方面，有三項險種今年前七月的簽單保費收入年增逾二成，包括健康險年增22.9%、船體險年增22.4%及信用險年增20.6%。台灣 7月出口連續33個月正成長，在出口強勁成長下，信用險成產險新藍海。

業者指出，在車險、住宅火險等傳統產險商品之外，信用保險近年逐漸成為產險業值得關注的企業保險市場。隨著台灣企業持續拓展海外市場，加上全球景氣、利率、關稅及地緣政治變化加劇，企業面臨的風險已從「有沒有訂單」進一步轉向「訂單完成後能不能收得到錢」，也讓應收帳款信用保險的需求受到重視。

信用保險最大的特色，是直接切入企業最重要的營運資產之一的「應收帳款」。企業在交易中通常必須提供帳期，貨物先出、貨款後收，期間若買方發生破產、財務困難或長期拖欠，企業可能立即面臨呆帳與現金流壓力。對大型出口商而言，一筆交易可能就是數千萬元甚至上億元，信用風險一旦發生，損失遠高於一般保險事故。

全球貿易環境變化，也讓信用險需求更受關注。近年企業面臨關稅政策調整、供應鏈重組及地緣政治等不確定因素，部分企業財務體質受到壓力。對台灣產業而言，半導體、伺服器、電子零組件及機械等供應鏈高度國際化，海外買方數量增加，意味企業必須面對更多信用風險。

信用保險對產險公司具有不同於傳統個人保險的成長潛力。首先，企業單筆交易金額大，保險需求與企業營收、應收帳款規模高度連動；其次，信用險可以與企業火災、責任、運輸等商業保險結合，提升企業客戶的保險深度。