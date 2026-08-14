星展銀總座 林子聰明年接任

星展銀行昨（13）日宣布多項高階人事異動，現任星展銀行 ( 台灣）總經理黃思翰，將於2027年3月1日起轉任星展銀行 ( 香港) 總經理；現任星展銀行（印尼）總經理林子聰，將於2027年1月1日起接任星展銀行（台灣）總經理。

星展銀行北亞區主管兼星展銀行（香港）行政總裁龐華毅（Sebastian Paredes）將於2027年3月1日退休，並轉任資深顧問。

黃思翰自2023年起擔任星展銀行（台灣）總經理，完成花旗在台消費金融業務整併，使星展銀行成為台灣最大外商銀行。在他的領導下，星展銀行（台灣）2025年淨利創下歷史新高，達4.1億星元。

林子聰自2022年8月起擔任星展銀行（印尼）總經理。自接任該職務，星展銀行（印尼）業務持續成長，2025年更創下雙位數的淨利成長，除了持續深化其在企業及機構銀行的優勢，鞏固永續金融的領導地位，更擴大財富管理業務。林子聰在星展銀行服務已超過30年，擁有豐富的企業及機構銀行、中小企業銀行及消費金融銀行等經驗，他曾擔任集團企業及機構銀行營運長以及星展銀行（中國）企業及機構銀行負責人。