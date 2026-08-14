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公股不挺 國票證不選副董了

經濟日報／ 記者林勁傑黃于庭廖珮君／台北報導

國票證券原訂今（14）日董事會討論增設副董事長職位，則因為輿論聲浪及公股不支持，副董選舉案昨（13）日已撤案。

公股拿下國票金（2889）經營權後，先支持耐斯集團陳冠舟擔任國票金副董，陳冠舟的高薪議題引發立院及社會熱議，加上國票證券還傳出將由陳冠舟的胞弟陳冠如出任副董事長，更引發酬庸爭議。

隨著公股銀行第一金率先表態，應檢討薪酬結構，兆豐金控董事長董瑞斌也表達，國票金薪資應比照公股，甚至對於國票券是否應設副董，董瑞斌直言，耐斯控制權沒這麼高，其實就沒有理由（支持）。

另外，國票金控合併案傳出行政院已拍板，將由彰銀與國票金進行公公併。不過據了解，國票金12日董事會上，董事陳冠如的確提案與彰銀進行公公併，不過董事長張兆順認為，現階段應以強化公司治理與公司經營績效為主要目標，待時機成熟再進一步考慮整併，但併購對象也不需要侷限在公股，包含民營金融機構，若能帶來綜效都應納為考量。

對於國票金與彰銀的合併議題，外傳國票金與彰銀將力拚在明年股東會通過合併案，彰銀表示無法評論。董事長胡光華在12日公聽會上說，只要可提升彰銀競爭力、股東權益和創造企業價值，彰銀都會持開放、審慎態度來評估。但胡光華坦言，因彰銀是上市公司，現在不適合去評論沒有明朗化、沒有進展的傳聞（指併購國票金）。

國票金控 國票證券 兆豐金控

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