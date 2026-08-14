三商壽拚轉骨 擴大銀保布局

三商壽（2867）昨（13）日舉行第2季法說會。隨本業獲利、資本及合約服務邊際（CSM）同步改善，6月底CSM餘額增至704億元；而三商壽將在納入玉山金控後擴大銀保布局，同時玉山金將對三商壽現金增資220億元，其中2026年預計增資160億元、2027年再增資60億元，進一步強化三商壽資本體質。

三商壽持續厚實CSM，截至6月底CSM餘額704億元，較年初增加94億元，主要來自新契約CSM貢獻80億元。公司指出，今年新契約CSM年度目標為150億元，上半年達成率已達53%，未來新契約CSM則以維持兩位數成長為目標。

納入玉山金後，銀保通路也將成為三商壽擴大業績及CSM的重要引擎。三商壽表示，今年3月已與玉山銀行重啟合作，目前共上架五檔商品，包括美元利率變動型壽險、美元固定利率儲蓄險及房貸壽險等，截至7月底累計新契約保費約4億元；9月預計再推出三檔新商品，並開辦保費融資及保單融資合作，年底前也規劃推出行動投保服務。未來玉山銀行銀保通路主要鎖定財富管理及高資產客戶，業務員通路則服務較廣泛的大眾客群，需要提供完整商品線。

在投資方面，三商壽表示，股市整體估值已處相對高檔，市場也開始進入去槓桿階段，預估第3季股市將以區間整理為主，不過展望第4季仍審慎樂觀。操作上將採區間策略，逢低加碼具AI趨勢及高度競爭力的產業龍頭，並布局營運穩定的高殖利率族群，股價上漲時則適度調節。