玉山金獲利登峰 股利加碼、殖利率維持4%以上

玉山金（2884）昨（13）日召開法說會，上半年稅後純益成長27.8%達214.3億元，獲利再創新猷。展望股利政策，董事長黃男州宣示，只要EPS提升，現金股利要提高，上半年EPS為1.32元，全年可能超越去年，意即股利可望發更多；同時會保持殖利率4%以上，是外資等股東可接受水準。

玉山各子公司銀行、證券及投信上半年獲利皆寫同期最佳表現。玉山金前七月累計稅後純益244.4億元，創歷年同期最高，年增20.9％，EPS為1.51元，總資產邁向5兆元。對於股利政策，黃男州說明，去年賺2.12元並發放1.4元現金股利，股東接受程度好，股利政策秉持兩原則，只要EPS更高，現金股利發得更多；保持殖利率4%以上，是很多外資股東可接受的水準。

至於股利發放率，黃男州強調因資本額愈來愈大，9月1日正式合併三商壽會達到1,772億，未來幾年不適合再發股票股利，故需仰賴現金股利，但獲利要支持成長，去年發放率66%，未來應會稍微降低。

9月1日將正式合併三商壽，黃男州說，9月底會注資160億元，明年60億，兩年共220億，財務長程國榮補充預估年底TIS達125%，6月底淨值1,200億，淨值比8.8%。此外，會有收購價格分攤（PPA），惟黃男州認為因沒有現金流，也不能發股利，PPA屬於較虛的獲利。

他提到要讓三商壽恢復健康活力，第一注資，第二提高銀保通路占比，第三，傳統型分紅、健康險等逐次提升，第四加強效能，組織調整加上科技運用，皆是前期重要工作。

展望總經環境，玉山金總經理陳茂欽研判我央行有升息條件但沒有急迫性，主因市場資金緊俏，貨幣市場利率平均上漲30點達到央行升息兩次半的效果，央行今年不用動手升息。美國則基本面穩健，物價上漲趨緩，玉山認為到年底都不會升息，但也不用期待降息。反而是聯準會主席華許新作風以及長期利率走高該擔心，恐怕是公債市場空頭時代來臨。

今年市場資金緊俏，玉山銀總經理林隆政說主因股市熱絡，放款成長率高、外幣放款增量大，玉山流動性覆蓋率維持超過110%。而近期社會關注四貸同堂，按媒體說法以房貸周轉金、信貸、股票融資及不限用途借款，玉山案件僅十幾筆，金額不到10億。