創投公會邱德成看金融大回饋：盼大學基金遍地開花 補給科技轉型動能

金融大回饋指引將帶動「大學基金」遍地開花。金管會在本月正式對外發布了「金融業深化社會信任與回饋行動指引」，其中大學創投基金的發展，已位列重點工作項目，繼國發會和台大在2024年7月成立台灣第一家大學創投之後，由創投公會理事長邱德成一手催生的大學創投基金「清華未來基金」，是由清華大學與益鼎創投在7月宣布成立，這也是國內第二檔大學創投基金，尤引人矚目之處在於，該基金在運用計畫已載明，至少超過50%的比重將以投資方式回饋給清華師生、校友及產學合作案所創立或衍生的公司，該基金也將成為未來金融大回饋裡對於創投助生「大學基金」的重要示範。

邱德成更看好，由於大學基金都有孵育、陪跑、壯大、建立校友生態圈體系的功能，因此，當各個大學都有大學基金之後，他認為未來不只是大學和大學間的競爭，而是大學生態系和生態系較量，這將更有助於以貿易立國的台灣，更能以科技實現轉型升級，並鼓勵科技創業讓高等教育從學術象牙塔走到創業應用，也為台灣創新創業注入更多能量。

「沒有新創，台灣就沒有未來！」邱德成這麼說。邱德成是清大校友，也是益鼎創投董事長，對於金管會主委彭金隆推出的金融大回饋計畫，他有高度期許，認為在執行金融大回饋的計畫時，把支持新創、創投、創業放進來，將更能成就「台灣共好」的願景，尤其是大學基金的成立，邱德成指出，在金融大回饋的「回饋社會面向」的第五大項的「投入青年培力、金融教育與創新創業」，和第八大項的「配合政府政策協力推動國家發展」，都揭示了協助青年創業的重要性，尤其提到了金融服務業可運用其資源來支持大學創投基金、校園創業育成及青年創新創業計畫、提供青年創業團隊種子資金，其中大學創投基金更是這些計畫項目的重點所在。

大學基金的源起其實來自美國，最早是在1946年由美國的哈佛商學院院長Georges Doriot和麻省理工學院校長Karl Compton共同創辦的American Research and Development（ARD），改變了以往僅靠富豪家族，如洛克斐勒家族進行私人投資的模式，首度將機構資金與專業的創業投資管理相結合，被公認為現代創業投資業開端。ARD 不但是第一家從機構投資人，如保險公司、大學信託基金等募集資金的創投機構，同時也是第一家將大學或研究機構技術進行商業化，進而促進產業發展與經濟轉型的大學創投。

邱德成也是清華大學創投基金的發起人，他期許清華未來創投基金能建立一個市場、技術、管理、人才、資金完整對接的平台典範，包括協助清華大學師生及校友創業，形塑清華大學成為台灣科技創新的重要學術機構，並藉由連結校友的力量，成為創新創業獨特的生態系，都是該基金重要目標。

益鼎創投與清華大學合作「清華未來創投基金」，主要就是投資半導體、量子、新能源等深科技領域，長期陪跑學術Deep Tech新創，優先投資清華衍生新創與師生、校友創業項目，著重長期夥伴關係、積極陪跑與生態系加值服務。尤其益鼎創投團隊有六位清華大學校友，董事長邱德成更是「清華百人會」成員，因此這回益鼎成立清大創投基金，對於母校的回饋可說是「全面大放送」，主要亮點包括了：1、清華未來創投管理顧問公司所收取年度管理費扣除營業稅後的10 %，將支付清華大學每年度授權費；2、基金收益分潤的績效獎金在扣除必要成本後，支付8%予清華大學，亦以一優厚的條件讓清華大學校務會議得以順利通過商標授權，是促成清華與益鼎合作的重要開端。

邱德成認為，在推動「金融大回饋」，深耕普惠金融時，「大學創投」絕對不能被忽視，尤其在大學生邁入社會前的最後一個階段，各個金融機構若能注資大學創投基金給予資金上的挹注，將能充份幫助這些學生在未來的就業之路走得更順利。再更宏觀的看，邱德成認為，大學創投還有助於建立完整的新生態系，不只是多幫幾家公司拿到第一筆資金，而是幫整個區域創造一個能自我更新的新生態，讓原本可能停留在實驗室或論文裡的知識，透過制度化的方式進入市場，並帶動供應鏈、專業服務與後續投資的再聚集；因此，學校不再只扮演知識生產者與人才供應者，而是進一步成為新事業形成的早期推手，這會使研究、教學與創業之間出現更緊密的循環，學校的角色也因此從單向輸出走向雙向共創。

邱德成也分析，大學創投最直接的效果，是把大學原本偏向知識生產與人才培育的功能，延伸到新事業誕生的前端，讓研究成果、教授專長、學生創意與校友經驗，有機會轉化為可持續的創業事業；這代表學校不只是供給人才，而是開始參與新事業的孵化與選擇，因此整個科技產業生態會從單純的研發與製造，擴展成包含構想、驗證、創業、成長的完整鏈條。

邱德成也認為，大學創投會讓學校、校友、教授、學生與企業之間形成更緊密的事業網路，因為資金不只是金錢的投入，更是一種信任的表態與資訊的連結，而這種連結一旦建立，就會降低早期創業最難跨越的交易成本、搜尋成本與合作不確定性；當資本、技術與人際關係在同一地點反覆交會時，新的公司就更容易被催生出來，產業聚落也更容易出現正向回饋。