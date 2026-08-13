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台幣優利活存戰開打！年息雙位數、最高16.8% 存滿上限領息多少一次看

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
台股震盪資金轉向！銀行紛祭雙位數優惠活存年利率。圖／王道銀行提供
台股震盪資金轉向！銀行紛祭雙位數優惠活存年利率。圖／王道銀行提供

近日金融市場震盪，在美國聯準會利率政策路徑的風向球不定之下，銀行搶攻民眾閒置資金的戰火升溫。多家本國銀行趁勢祭出短天期、高利率新台幣優利活存方案，目前市場最高優惠年利率達16.8%，另有銀行推出12%、8.8%等高利方案；若以不限期、年利率2%以上的優利活存來看，多數則須搭配刷卡、投資或其他指定任務，才能取得完整優惠利率。

攤開比較2026年第3季數位帳戶優存方案，以新戶專案來看，若只單看年利率當以將來銀行最優，主打新台幣38,888元內可享8天年利率16.8%的高利活存，只是期間較短，只有8天，如以存滿額度與優惠天期計算，將來新戶最多可領息約新台幣143元。

不過，理財專家建議，評估優存方案應打破利率迷思，將「天期」與「金額上限」納入考量，同時也要留意優存方案的任務門檻，以免因條件過於困難而未能達標，讓高利看得到卻吃不到。

王道銀行（2897）現提供1個月新台幣10萬元內享年利率12%、10萬至20萬元享年利率2.1%的階梯式優利方案，若存好存滿，王道新戶最多可領息高達新台幣1,150元；此外，聯邦NEW NEW Bank的1個月新台幣15萬元內可享年利率10%，雖比王道銀行利率略低，也是一個優惠的選項。這兩家新戶年利率雖非最高，但受惠存款額度大與天期較長，實際入袋的利息將比高利率快閃方案來的更加豐厚。

而新戶年利率優惠接近雙位數的，還有凱基銀行Karry提供新戶當月完成任務，次月可享新台幣5萬元內年利率8.8%優惠，換算新戶可領息約新台幣367元。

由於新戶資格天期有限，挑選優利活存絕不能只看「新戶蜜月期」，更要評估失去新戶資格、變為一般存戶後，銀行提供一般存戶的優利活存內容吸引力是否足夠，如此才能在新戶優惠期一結束便可無縫接軌續享優利活存，讓自己的資金鎖在「任務簡單、優惠額度高」的活存方案。因應目前股市波動，若消費者隨時有投資需求，只是短暫停泊資金，並不想把錢鎖在定存，在停泊資金期間的「活存利率」就成為開戶選擇的關鍵。

以王道銀行為例，提供民眾在新戶優惠期屆滿後可享高額優利活存，只要自他行匯入單筆新台幣5萬元（含）以上至王道帳戶，無須執行其他任務，可直接取得連續6個月的優利活存資格，50萬元以內享年利率2.1%、50萬至100萬元年利率也有1.5%，如以存新台幣50萬元、存滿6個月計，民眾約可領息新台幣5,206元，如存款金額達100萬且存滿6個月，更能領息約新台幣8,925元，活存優惠直逼定存。

此外，市場上也有無須任務且年利率超過2%的一般存戶高利活存方案，臺灣銀行數位帳戶提供新台幣10萬元內年利率2.075%的優惠活存，第一銀行iLEO則提供新台幣12萬元內年利率2%的優惠活存；若今年下半年剩餘5個月的期間內存滿最高優惠額度，臺灣銀行一般戶約可領息新台幣865元，第一銀行一般戶則約可領息新台幣1,000元，提供追求省力、不願受任務限制的民眾另一選擇。

台幣 新台幣 王道銀行 美國聯準會

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