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三大境外金融中心上半年賺逾18億美元 全年能守住「3」字頭嗎？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，2026年上半年銀行、證券與保險三大境外金融中心（3O）稅前盈餘18.57億美元。聯合報系資料照
據金管會統計，2026年上半年銀行、證券與保險三大境外金融中心（3O）稅前盈餘18.57億美元。聯合報系資料照

據金管會統計，2026年上半年銀行、證券與保險三大境外金融中心（3O）稅前盈餘18.57億美元，寫近五年同期新高，已賺去年全年57%；在OBU放款量增、息收支撐下，全年有望連兩年站穩30億美元，但美國升息仍是最大變數。

3O包括銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）與保險國際業務分公司（OIU），是台灣金融業承做跨境金融的重要平台，獲利高度連動美元利率與國際金融市場。

3O在2020年獲利衝上39億美元高峰後，受美國暴力升息推升資金成本、債券評價轉負，2023、2024年連兩年跌破20億美元；直到2025年美國啟動降息，全年獲利回升至32.4億美元、寫四年新高。

今年上半年3O獲利延續復甦，稅前盈餘18.57億美元、年增11.8%。其中OBU仍是絕對主力，上半年稅前盈餘585億元、創史上同期新高，年增24%，折合約18.34億美元，包辦3O近99%獲利。

銀行局副局長張嘉魁表示，OBU獲利成長主要受惠放款部位增加，加上積極布局外幣債券，帶動利息淨收益成長。

6月底OBU放款餘額達2.92兆元、年增28%，存放比更攀上70.13%，顯示外幣資金需求強勁。

放款推升利息淨收益，成為OBU抵禦市場波動的重要支柱。上半年除2月農曆年、3月受美伊戰事衝擊外，其餘四個月單月獲利均站上百億元，6月稅前盈餘100.2億元，獲利維持高檔。

相較之下，OSU因獲利較仰賴券商自營投資，受市場震盪影響更大。6月單月由盈轉虧132.9萬美元，上半年累計獲利1426.4萬美元、年減六成，主要因券商調整有價證券部位、實現投資損失。

OIU上半年稅前盈餘862萬美元、年增4%，則從5月起轉為正成長。主要靠產險、再保險獲利改善，抵銷壽險接軌新制後認列虧損性合約及出售虧損資產的衝擊。

展望下半年，3O最大變數仍在美國利率走勢。若通膨持續升溫、美國重啟升息，美債殖利率恐再走高，不僅壓縮OBU債券評價利益，也將衝擊OSU投資收益；不過，OBU放款與息收動能仍在，成為3O全年能否守住30億美元的關鍵支撐。

金融中心 美國升息 保險

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