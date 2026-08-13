亞資中心搶才升溫！金融金卡破千張 今年核發加速、全年拚高峰

金融大回饋指引將帶動「大學基金」遍地開花。金管會在本月正式對外發布了「金融業深化社會信任與回饋行動指引」，其中大學創投基金的發展，已位列重點工作項目，繼國發會和台大在2024年7月成立台灣第一家大學創投之後，由創投公會理事長邱德成一手催生的大學創投基金「清華未來基金」，是由清華大學與益鼎創投在7月宣布成立，這也是國內第二檔大學創投基金，尤引人矚目之處在於，該基金在運用計畫已載明，至少超過50%的比重將以投資方式回饋給清華師生、校友及產學合作案所創立或衍生的公司，該基金也將成為未來金融大回饋裡對於創投助生「大學基金」的重要示範。

2026-08-13 21:28