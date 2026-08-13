亞資中心搶才升溫！金融金卡破千張 今年核發加速、全年拚高峰
台灣金融業加速搶國際人才。據金管會統計，截至7月底金融領域就業金卡累計核發1,026張、首度破千；光今年前7月就已核發113張，全年有望逼近2021年198張高峰，適逢亞資中心擴大攬才，金融人才戰持續升溫。
「金融領域就業金卡」涵蓋銀行、保險、證券及資產管理等業別。
申請人經金管會認定資格後，可取得結合工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可的就業金卡。效期一至三年，期間可自由尋職、就職及轉換工作。
金融領域就業金卡自2018年上路，截至今年7月底累計核發1,026張，占全體1萬7,702張就業金卡的5.7%。
若以6月底資料觀察，前五大來源國家或地區依序為香港278張、美國229張、新加坡129張、加拿大72張及英國69張。
其中，香港一地就占金融領域金卡逾四分之一，為最大來源地，美國則超過兩成。香港、美國與新加坡三地合計占比超過六成，顯示金融專業人才主要來自國際金融中心。
今年金融人才來台速度也明顯加快。近三年金融領域金卡核發數分別為2023年110張、2024年151張、2025年145張，今年前7月已有113張，已達去年全年的近八成，依目前速度推估，全年有望超越去年。
歷年核發高峰則落在2021年的198張。金管會國業處長賴銘賢解釋，因當時正值疫情期間、邊境管制嚴格，持有就業金卡較不受疫情管制影響，因此推升申請及核發量，屬特殊時空背景。
不同於疫情因素，今年金融人才需求升溫，正逢台灣推動亞洲資產管理中心。金管會去年底修正金融領域就業金卡資格條件，將「資產管理（含聯合家族辦公室）」增列為重點產業，擴大吸引海外資產管理及家辦人才來台。
賴銘賢表示，未來將配合亞資中心及金融產業發展需求，持續滾動調整資格條件。
隨高資產財管、家族辦公室及資產管理業務擴張，國際金融人才是否持續加速來台，也將成為亞資中心搶才成效的重要觀察指標。
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