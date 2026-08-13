快訊

陳幸妤轟趙建銘 把肌腱斷裂「醫成五十肩」？醫曝兩病差異有明顯分別

中職／高國輝罕見動怒衝上場 動用范國宸+2教練奮力攔住

美國7月PPI升幅偏低 Fed升息急迫性進一步下降

聽新聞
0:00 / 0:00

亞資中心搶才升溫！金融金卡破千張 今年核發加速、全年拚高峰

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，截至7月底金融領域就業金卡累計核發1,026張、首度破千。圖／AI生成 錢震皓
據金管會統計，截至7月底金融領域就業金卡累計核發1,026張、首度破千。圖／AI生成 錢震皓

台灣金融業加速搶國際人才。據金管會統計，截至7月底金融領域就業金卡累計核發1,026張、首度破千；光今年前7月就已核發113張，全年有望逼近2021年198張高峰，適逢亞資中心擴大攬才，金融人才戰持續升溫。

「金融領域就業金卡」涵蓋銀行、保險、證券及資產管理等業別。

申請人經金管會認定資格後，可取得結合工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可的就業金卡。效期一至三年，期間可自由尋職、就職及轉換工作。

金融領域就業金卡自2018年上路，截至今年7月底累計核發1,026張，占全體1萬7,702張就業金卡的5.7%。

若以6月底資料觀察，前五大來源國家或地區依序為香港278張、美國229張、新加坡129張、加拿大72張及英國69張。

其中，香港一地就占金融領域金卡逾四分之一，為最大來源地，美國則超過兩成。香港、美國與新加坡三地合計占比超過六成，顯示金融專業人才主要來自國際金融中心。

今年金融人才來台速度也明顯加快。近三年金融領域金卡核發數分別為2023年110張、2024年151張、2025年145張，今年前7月已有113張，已達去年全年的近八成，依目前速度推估，全年有望超越去年。

歷年核發高峰則落在2021年的198張。金管會國業處長賴銘賢解釋，因當時正值疫情期間、邊境管制嚴格，持有就業金卡較不受疫情管制影響，因此推升申請及核發量，屬特殊時空背景。

不同於疫情因素，今年金融人才需求升溫，正逢台灣推動亞洲資產管理中心。金管會去年底修正金融領域就業金卡資格條件，將「資產管理（含聯合家族辦公室）」增列為重點產業，擴大吸引海外資產管理及家辦人才來台。

賴銘賢表示，未來將配合亞資中心及金融產業發展需求，持續滾動調整資格條件。

隨高資產財管、家族辦公室及資產管理業務擴張，國際金融人才是否持續加速來台，也將成為亞資中心搶才成效的重要觀察指標。

金融業 金管會 就業金卡 銀行

延伸閱讀

金融領域就業金卡核發破千張 吸引國際金融人才來台

亞資中心一週年新契機 北富銀打造高資產客群財富整合新典範

金融總會建言：當沖降稅延10年 重啟境外資金專法

一銀勇奪信託評鑑三大獎

相關新聞

亞資中心搶才升溫！金融金卡破千張 今年核發加速、全年拚高峰

台灣金融業加速搶國際人才。據金管會統計，截至7月底金融領域就業金卡累計核發1,026張、首度破千；光今年前7月就已核發113張，全年有望逼近2021年198張高峰，適逢亞資中心擴大攬才，金融人才戰持續升溫。

三大境外金融中心上半年賺逾18億美元 全年能守住「3」字頭嗎？

據金管會統計，2026年上半年銀行、證券與保險三大境外金融中心（3O）稅前盈餘18.57億美元，寫近五年同期新高，已賺去年全年57%；在OBU放款量增、息收支撐下，全年有望連兩年站穩30億美元，但美國升息仍是最大變數。

台幣優利活存戰開打！年息雙位數、最高16.8% 存滿上限領息多少一次看

近日金融市場震盪，在美國聯準會利率政策路徑的風向球不定之下，銀行搶攻民眾閒置資金的戰火升溫。多家本國銀行趁勢祭出短天期、高利率新台幣優利活存方案，目前市場最高優惠年利率達16.8%，另有銀行推出12%、8.8%等高利方案；若以不限期、年利率2%以上的優利活存來看，多數則須搭配刷卡、投資或其他指定任務，才能取得完整優惠利率。

創投公會邱德成看金融大回饋：盼大學基金遍地開花 補給科技轉型動能

金融大回饋指引將帶動「大學基金」遍地開花。金管會在本月正式對外發布了「金融業深化社會信任與回饋行動指引」，其中大學創投基金的發展，已位列重點工作項目，繼國發會和台大在2024年7月成立台灣第一家大學創投之後，由創投公會理事長邱德成一手催生的大學創投基金「清華未來基金」，是由清華大學與益鼎創投在7月宣布成立，這也是國內第二檔大學創投基金，尤引人矚目之處在於，該基金在運用計畫已載明，至少超過50%的比重將以投資方式回饋給清華師生、校友及產學合作案所創立或衍生的公司，該基金也將成為未來金融大回饋裡對於創投助生「大學基金」的重要示範。

外資匯入股匯齊揚 新台幣收32.168元創逾1個月高點

美國7月消費者物價指數（CPI）年增3.4%，符合預期，市場對美國聯準會（Fed）9月升息預期降溫，外資匯入激勵台灣股匯...

星展啟動亞洲高層布局 台灣、香港、印尼總經理換將

星展銀行今日宣布多項高階人事異動，現任星展銀行 ( 台灣）總經理黃思翰，將於2027年3月1日起轉任星展銀行 ( 香港) 總經理；現任星展銀行（印尼）總經理林子聰，將於2027年1月1日起接任星展銀行（台灣）總經理；現任星展銀行（新加坡）企業及機構銀行董事總經理蔡維揚，負責業務涵蓋多項策略性產業，將於2026年12月1日起出任星展銀行（印尼）總經理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。