金管會盯會計師洗錢防制缺失 今年開罰6件

金管會今天表示，國際洗錢手法日益複雜，2025年針對27家會計師事務所進行洗錢防制檢查，發現未辨識及驗證客戶實質受益人等多樣缺失，今年開鍘6件、罰鍰總計新台幣65萬元，提醒會計師應落實客戶盡職調查（CDD）與疑似洗錢交易申報（STR），防堵不法洗錢活動。

金管會證期局副局長黃仲豪表示，提醒會計師為客戶準備或進行洗錢防制法第5條第3項第3款所訂交易行為時（如提供公司登記或資本額查核簽證服務等），應確實依會計師防制洗錢及打擊資恐辦法規定落實客戶盡職調查（CDD）及疑似洗錢交易申報（STR），善盡專家職能，防堵洗錢活動。

黃仲豪進一步解釋，金管會去年針對27家會計師事務所現地洗錢防制檢查時，發現缺失主要樣態包含未對客戶及案件進行風險評估，未瞭解客戶之所有權及控制權結構，未辨識及驗證客戶之實質受益人，對高風險客戶未採取加強審查措施，未評估疑似洗錢交易情形，也未注意是否屬法務部公告的制裁名單等。依照洗錢防制法規定，可開罰5萬元到500萬元。

黃仲豪指出，金管會今年針對相關案件開罰6件，全數皆屬個人會計師事務所類型，開罰金額合計為65萬元。金管會也請會計師公會檢討修正會計師疑似洗錢或資恐交易態樣，並加強教育訓練及宣導，以提升辨識能力及防制洗錢意識。

金管會表示，將持續採行風險基礎方法每年辦理洗錢防制檢查，針對高風險事務所及缺失態樣加強查核，對於違反相關規定者，將依法裁處。