快訊

千萬本金拿不回…不動產業務遭控吸金20億 受害人每月多背7萬貸款

陳立武與家人皆有1舉動 財經名嘴克雷默更堅信英特爾

陳幸妤毀滅式爆料趙建銘 陳水扁疑不捨愛女發文：只是最基本尊重

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會盯會計師洗錢防制缺失 今年開罰6件

中央社／ 台北13日電

金管會今天表示，國際洗錢手法日益複雜，2025年針對27家會計師事務所進行洗錢防制檢查，發現未辨識及驗證客戶實質受益人等多樣缺失，今年開鍘6件、罰鍰總計新台幣65萬元，提醒會計師應落實客戶盡職調查（CDD）與疑似洗錢交易申報（STR），防堵不法洗錢活動。

金管會證期局副局長黃仲豪表示，提醒會計師為客戶準備或進行洗錢防制法第5條第3項第3款所訂交易行為時（如提供公司登記或資本額查核簽證服務等），應確實依會計師防制洗錢及打擊資恐辦法規定落實客戶盡職調查（CDD）及疑似洗錢交易申報（STR），善盡專家職能，防堵洗錢活動。

黃仲豪進一步解釋，金管會去年針對27家會計師事務所現地洗錢防制檢查時，發現缺失主要樣態包含未對客戶及案件進行風險評估，未瞭解客戶之所有權及控制權結構，未辨識及驗證客戶之實質受益人，對高風險客戶未採取加強審查措施，未評估疑似洗錢交易情形，也未注意是否屬法務部公告的制裁名單等。依照洗錢防制法規定，可開罰5萬元到500萬元。

黃仲豪指出，金管會今年針對相關案件開罰6件，全數皆屬個人會計師事務所類型，開罰金額合計為65萬元。金管會也請會計師公會檢討修正會計師疑似洗錢或資恐交易態樣，並加強教育訓練及宣導，以提升辨識能力及防制洗錢意識。

金管會表示，將持續採行風險基礎方法每年辦理洗錢防制檢查，針對高風險事務所及缺失態樣加強查核，對於違反相關規定者，將依法裁處。

洗錢 洗錢防制 金管會 會計師 開罰

延伸閱讀

行政院通過修正洗防法 法務部：未經許可經營虛擬資產也適用

防堵新興犯罪 政院修法將虛擬資產、第三方支付納洗錢防制

洗錢防制法翻修 罰則加重

司法新血上課不只聽法條 執行署桃園分署教戰虛擬幣追金流、斷洗錢路

相關新聞

玉山金董座：聯準會今年底前應不會升息 美債長率打壓日圓升值

對於聯準會的升息動向，玉山金控內部最新的評估，是今年底之前應不會升息。玉山金董事長黃男州在今日法說會前記者會受訪時指出，由於最新CPI數字已降低通膨疑慮，加上美國非農就業數字有下降，且美國總統川普不斷對聯準會主席華許施壓，因此，估計今年底之前，聯準會應不會升息，但他認為，華許會用「縮表」來代替升息，而且縮表由於收緊市場資金，也會發揮引導市場利率上升的效果。

玉山銀盤點四貸同堂 黃男州：金額不到10億、比率不到1%、筆數不到20筆

針對「四貸同堂」的話題，玉山金控董事長黃男州今日在法說會前記者會中指出，玉山銀行已內部盤點，經過整理自行和跨行借貸的「四貸同堂」客戶，貸款金額合計不到10億，筆數不到20筆、比率不到1%，占比極低，他還打趣：「因此玉山銀行沒有被（金管會）找去『喝咖啡』。」

新台幣升7.8分 收32.168元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.168元，升7.8分，成交金額17.22億美元

外資匯入股匯齊揚 新台幣收32.168元創逾1個月高點

美國7月消費者物價指數（CPI）年增3.4%，符合預期，市場對美國聯準會（Fed）9月升息預期降溫，外資匯入激勵台灣股匯...

星展啟動亞洲高層布局 台灣、香港、印尼總經理換將

星展銀行今日宣布多項高階人事異動，現任星展銀行 ( 台灣）總經理黃思翰，將於2027年3月1日起轉任星展銀行 ( 香港) 總經理；現任星展銀行（印尼）總經理林子聰，將於2027年1月1日起接任星展銀行（台灣）總經理；現任星展銀行（新加坡）企業及機構銀行董事總經理蔡維揚，負責業務涵蓋多項策略性產業，將於2026年12月1日起出任星展銀行（印尼）總經理。

豪雨、淹水成常態 國泰產險提醒及早檢視住宅保障

極端氣候已逐漸改變台灣的降雨型態，短時間強降雨、局部豪雨及淹水事件日益頻繁，根據中央氣象署統計，台灣每年平均遭受3至4個颱風侵襲，即使颱風未直接登陸，也可能因外圍環流或持續降雨，造成嚴重住宅及居家財物損失。國泰產險表示，面對天然災害風險成為新常態，除了加強居家防災措施，更應建立事前風險管理觀念，定期檢視住宅保險保障內容，才能在災害發生時降低財務衝擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。