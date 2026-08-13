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外資匯入股匯齊揚 新台幣收32.168元創逾1個月高點

中央社／ 台北13日電
外資匯入激勵台灣股匯今天雙漲，新台幣兌美元收32.168元。記者余承翰／攝影
外資匯入激勵台灣股匯今天雙漲，新台幣兌美元收32.168元。記者余承翰／攝影

美國7月消費者物價指數（CPI）年增3.4%，符合預期，市場對美國聯準會（Fed）9月升息預期降溫，外資匯入激勵台灣股匯今天雙漲，新台幣兌美元收32.168元，升7.8分，匯價連2升，創逾1個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額24.325億美元。

美國7月通膨數據溫和，強化市場對聯準會9月維持利率不變的預期，加上人工智慧（AI）基礎設施企業財報亮眼，美股主要指數多收紅。台股今天漲503.41點，加權指數終場收在46021.48點，漲幅1.11%，成功站上46000點大關。

三大法人買超台股新台幣907.56億元，其中，外資單日買超金額創史上第7大，大買756.95億元。

新台幣兌美元今天以32.22元開盤，隨著台股上漲、外資匯入助攻，新台幣匯價一路走升，盤中最高觸及32.152元，收盤站穩32.1元價位。

外匯交易員表示，今天外資、投信在匯市均呈現匯入，帶動新台幣走升，進口商原本就有美元需求，眼見新台幣從7月底盤中失守32.5元大關，如今升至32.1元價位，因此進場買美元，「有需要就會趕快買」。

外匯交易員指出，外資已連日買超台股，若台股持續維持多頭格局，新台幣將延續升勢，短線有機會升破32元整數大關。

根據央行統計，美元指數今天升0.11%，主要亞幣升貶互見，新台幣上揚0.24%、日圓及人民幣均升0.01%；新加坡幣貶0.01%、韓元下挫0.44%。

股匯 新台幣 外資 匯價 美股 Fed

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