外資匯入股匯齊揚 新台幣收32.168元創逾1個月高點

對於聯準會的升息動向，玉山金控內部最新的評估，是今年底之前應不會升息。玉山金董事長黃男州在今日法說會前記者會受訪時指出，由於最新CPI數字已降低通膨疑慮，加上美國非農就業數字有下降，且美國總統川普不斷對聯準會主席華許施壓，因此，估計今年底之前，聯準會應不會升息，但他認為，華許會用「縮表」來代替升息，而且縮表由於收緊市場資金，也會發揮引導市場利率上升的效果。

2026-08-13 16:47