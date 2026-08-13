星展啟動亞洲高層布局 台灣、香港、印尼總經理換將

星展銀行今日宣布多項高階人事異動，現任星展銀行 ( 台灣）總經理黃思翰，將於2027年3月1日起轉任星展銀行 ( 香港） 總經理；現任星展銀行（印尼）總經理林子聰，將於2027年1月1日起接任星展銀行（台灣）總經理；現任星展銀行（新加坡）企業及機構銀行董事總經理蔡維揚，負責業務涵蓋多項策略性產業，將於2026年12月1日起出任星展銀行（印尼）總經理。

在服務長達16年後，星展銀行北亞區主管兼星展銀行（香港）行政總裁龐華毅（Sebastian Paredes）將於2027年3月1日退休，並轉任資深顧問。龐華毅自2010年9月起領導星展銀行（香港），並自2023年4月起擔任星展銀行（中國）董事長。此外，他也兼掌星展銀行北亞業務，包含香港、中國大陸及台灣等市場。在他帶領之下，星展銀行（香港）成功推動多次策略轉型，持續鞏固星展銀行在香港市場的領導地位。星展銀行（香港）於2025年淨利達16.1億新幣，創下歷史新高，並榮獲《亞洲金融雜誌》（FinanceAsia）評選為「香港最佳國際銀行」，以及連續五年（2022-2026）獲《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）頒發「年度最佳銀行」殊榮，深獲業界肯定。此外，星展銀行在香港以外的大中華區業務亦表現亮眼，2025年淨利達7.91億新幣，創下歷史新高。

黃思翰自2023年起擔任星展銀行（台灣）總經理，成功完成花旗在台消費金融業務整併，使星展銀行成為台灣最大外商銀行。在他的領導下，星展銀行（台灣）2025年淨利創下歷史新高，達4.1億新幣。星展銀行（台灣）更連續二年（2025-2026）榮獲《歐元雜誌》（Euromoney）評選為「台灣最佳國際銀行」的殊榮。黃思翰在星展銀行服務超過20年，於2004年以儲備幹部身份加入，曾擔任包括集團金融機構部負責人等多個資深主管職務，之後才接掌台灣業務。

林子聰自2022年8月起擔任星展銀行（印尼）總經理。自接任該職務，星展銀行（印尼）業務持續成長，2025年更創下雙位數的淨利成長，除了持續深化其在企業及機構銀行的優勢，鞏固永續金融的領導地位，更擴大財富管理業務。星展銀行（印尼）亦於2025年榮獲《歐元雜誌》評選為「印尼最佳大型企業數位銀行」。林子聰在星展銀行服務已超過30年，擁有豐富的企業及機構銀行、中小企業銀行及消費金融銀行等經驗，他曾擔任集團企業及機構銀行營運長以及星展銀行（中國）企業及機構銀行負責人。

蔡維揚在強化星展銀行企業及機構銀行方面扮演關鍵角色，深耕汽車、食品和農業、金屬和礦業等產業，並建立深厚客戶關係，使星展銀行成為亞洲眾多全球領先跨國企業值得信任的金融夥伴。2023年，他主導成立企業及機構銀行外國直接投資團隊，把握流入新加坡和東協地區日益成長的投資機會。他也曾於2013年至2018年擔任星展銀行（中國）大型企業部負責人。

星展集團執行總裁陳淑珊表示：「過去16年來，龐華毅一直是推動星展銀行（香港）轉型為市場領導者的重要推手。憑藉其前瞻的策略思維與卓越領導力，他不僅鞏固了星展銀行在北亞地區的市場地位，更深化客戶關係，並建立起創新文化，為星展銀行（香港）未來的強勁發展奠定了穩固基礎。雖然明年三月他才會正式卸任，我仍希望藉此機會，誠摯感謝他對星展銀行、我們的客戶和全體員工所做出傑出貢獻與深遠影響。」