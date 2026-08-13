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金融領域就業金卡核發破千張 吸引國際金融人才來台

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金融領域就業金卡核發破千張，吸引國際金融人才來台。聯合報系資料照
金融領域就業金卡核發破千張，吸引國際金融人才來台。聯合報系資料照

為配合政府積極延攬外國專業人才政策，促進我國金融產業發展，金管會今日對於發行「就業金卡」的最新成果指出，累計至6月底，金管會參與審查的金融領域就業金卡總計核發1,005張，約占全體核發金卡總數17,365張之6%；其中，香港278張、美國229張、新加坡129張、加拿大72張、英國69張，為金融領域持卡人的前五大來源國家或地區。

「外國專業人才延攬及僱用法」，於107年2月8日訂定發布「外國特定專業人才具有金融領域特殊專長之資格條件及認定原則」，作為金融領域就業金卡申請案的審核標準。

金融領域就業金卡去(114)年全年核發145張，金管會指出，在進行相關規定鬆綁之後，本年度累計至6月底為止，則已核發92張，與去年同期(71張)相較成長近3成。

金管會指出，外國人才擬在我國從事專業工作者，得逕向內政部移民署申請核發具工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可四證合一之就業金卡，在1至3年有效期間內提供符合資格的外國人才可自由尋職、就職及轉換工作的便利性，並優化其健保、勞退等社會權益保障。申請者可依照其專業技能在包括金融等十二大領域擇一申請，資格由所屬相關部會進行認定。未來金管會將配合政府整體規劃，滾動調整本原則，以持續促進外國金融專業人才來台，提升我國金融產業的進一步發展。

就業金卡 外國專業人才 金管會

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