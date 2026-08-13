玉山金董座：聯準會今年底前應不會升息 美債長率打壓日圓升值

對於聯準會的升息動向，玉山金控內部最新的評估，是今年底之前應不會升息。玉山金董事長黃男州在今日法說會前記者會受訪時指出，由於最新CPI數字已降低通膨疑慮，加上美國非農就業數字有下降，且美國總統川普不斷對聯準會主席華許施壓，因此，估計今年底之前，聯準會應不會升息，但他認為，華許會用「縮表」來代替升息，而且縮表由於收緊市場資金，也會發揮引導市場利率上升的效果。

對於新台幣匯率，黃男州認為先前的匯價應該已經貶到某種程度了，接下來隨著最近外資重新匯入，尤其是更多的外資評估台股優於韓股，而將資金重新匯入買股，黃男州認為，反而接下來台幣會升值。他也指出，先前台幣匯率貶值，和外資賣出台股之後把資金匯出有關，例如，今年上半年就賣超台股近7500億，但光是7月單月就賣超7500億，前七月賣超台股將近1.5兆，外資賣股之後就會匯出資金，所以才讓台幣貶值。

對於日圓匯率，黃男州也分析，由於美國長天期殖利率一直走高，一定會帶動美元強勢，再加上戰爭不結束，美元會繼續走強，因此日圓匯率最近又回到160元。而且美國長率降不下來，黃男州認為，除了美國財政赤字的問題，現在已經要破40兆美元負債之外，還包括了美國AI投資的資金需求使市場資金吃緊有關，因此，美國長天期殖利率降不下來，再加上日本政府不可能大幅度升息，這和日本首相高市早苗的策略不符，因此，美日的利差註定會持續存在，這也會折損日圓匯率升值的力道。

黃男州也指出，相較於美國是長天期利率上升，台灣則是連同短率也上升，最主要在於國內資金需求由於AI投資等相應的借款需求真的很大，因此帶動短率也一起上升。